San Vito | la prima è un disastro | annullata la gara Cosenza-Hellas Verona

Omegna - alla festa di San Vito è la notte dei fuochi d'artificio : Proseguono gli spettacoli nelle altre aree del centro storico con in piazza XXIV aprile la 'Guzzetti & friends band', che propongono musiche Anni 70, 80 e 90. Nel palco allestito ai giardini ci sarà ...

la notte amarcord alla festa di San Vito : sul palco arrivano i Dik Dik : Con 'Sognando la California' hanno portato una generazione di giovani - oggi sessantenni - a sognare che un mondo migliore era possibile. Intramontabili, anche dopo numerosi cambiamenti di organico, i Dik Dik sono un simbolo dell'Italia e stasera alle 21,30 saranno in piazza Salera per la festa di San Vito .

Arriva a San Vito di Omegna "Il congiuntivo" canoro di Lorenzo Baglioni : Laureato in matematica, ha anche insegnato, si è 'specializzato' nel comporre canzoni che direttamente o meno hanno a che fare con la scienza e le materie scolastiche. Lorenzo Baglioni stasera salirà ...

Oggi a Mazara iniziano le celebrazioni del Festino di San Vito : Il programma della Festa, oltre alla sacra rappresentazione 'San Vito e la Grande Guerra' , 24 agosto, e ad altri spettacoli serali, prevede performance sportive e di artisti figurativi di strada. ...

Mazara - San Vito e la Grande Guerra. Questo il tema del Festino che inizia il 22 agosto : Il programma della Festa, oltre alla sacra rappresentazione 'San Vito e la Grande Guerra' , 24 agosto, e ad altri spettacoli serali, prevede performance sportive e di artisti figurativi di strada. ...

Con la notte bianca iniziano a Omegna i dieci giorni della festa di San Vito : Concorso voci nuove La musica sarà la protagonista di oggi e se c'è attesa per lo spettacolo che terrà dopo le 22 Roberta Faccani in piazza Salera, non da meno saranno gli altri spettacoli ...

Da San Vito a Cortina in un'ora 'Servono le tangenziali' : Ghedina e De Bon chiedono ad Anas di accelerare le procedure necessarie 'Nei due paesi il traffico si intasa, le circonvallazioni sono indispensabili'

Celle San Vito - nel cimitero l'area per i defunti single. La sindaca : "Me lo hanno chiesto" : La giunta ha approvato una delibera che riserva 25 loculi per le nubili e 25 per i celibi: "E' il desiderio di un gruppo di ottantenni"

Auto imbrattate nel rione di San Vito : La notte scorsa un writer, munito di pennarello nero, ha preso di mira alcune macchine parcheggiate tra viale Terza Armata e salita al Promontorio

Da suor Cristina ai Dik Dik nel menu degli spettacoli della festa di San Vito a Omegna : Oltre ai nomi famosi a livello nazionale tutte le sere nelle piazze del centro ci saranno altri concerti e spettacoli con gruppi della nostra zona. A rendere possibile tutto questo è il banco di ...

San Vito Lo Capo : soldi per cacciare via i venditori ambulanti : Il problema di San Vito Lo Capo? A quanto pare non è il progetto per il mega porto turistico, nè l'abusivismo di molte attività, soprattutto in spiaggia, o il rispetto dell'ambiente. Il vero problema ...

San Vito lo Capo - successo di pubblico per l'apertura di Bagli - Olio e Mare 2018 : successo di pubblico per l'apertura di 'Bagli, Olio e Mare 2018', la manifestazione organizzata dal Comune di San Vito lo Capo in collaborazione con l'Associazione turistica culturale 'Castelluzzo' e ...

Miss Italia a San Vito Lo Capo. Sei ragazze approdano alle finali regionali : La stella di Miss Italia, il concorso che quest'anno compie 79 anni, è tornata a splenderepresso il 'Camping El Bahira' di San Vito Lo Capo, per la selezione regionale organizzata dall'eclettico ...

Fiera di San Lazzaro e musica al Battiferro - il weekend è servito : Mentre sabato, dalle 21, ci sono gli spettacoli di burattini a Palazzo D'Accursio con Marianna De Leoni, Milena Fantuzzi e Grazia Punginelli. Sempre di sabato sera c'è invece la 68° Sagra dei ...