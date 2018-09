Sampdoria-Napoli | Ferrero in estasi | “vorrei vedere la faccia di De Laurentiis”

Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli : De Laurentiis e Ferrero sono amici, ma oggi dato lo scontro tra Napoli e Sampdoria sono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli , mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo Ferrero , ha punzecchiato De Laurentiis parlando alla ...

Sampdoria -Napoli 3-0 : blucerchiati da urlo - doppio Defrel e magia di Quagliarella : Mamma mia che Samp . Serviva il riscatto dopo il ko di Udine, serviva una gara convincente dopo le polemiche immediate, serviva una prestazione confortante per tutti i tifosi blucerchiati . Ma nessuno ...

Sampdoria -Napoli 3-0 : risultato in diretta LIVE : Sampdoria-Napoli 3-0 11' e 32' Defrel, 75' Quagliarella Sampdoria , 4-3-1-2, : Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru , 59' Murru, ; Linetty, Ekdal, Barreto; Saponara , 37' Ramirez, ; ...

Sampdoria -Napoli 3-0 La Diretta Super Quagliarella - gol di tacco : Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, sin qui il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. I partenopei fanno ora ...

Sampdoria -Napoli 3-0 - le pagelle di CalcioWeb : Sampdoria-Napoli 3-0, le pagelle di CalcioWeb : Il big match della serata mette di fronte liguri e campani e si apre con un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Tra le fila blucerchiate spazio a Saponara dietro le punte Quagliarella e Defrel; gli azzurri rispondono con il tridente offensivo in cui però c’è Verdi al posto di Callejon. Nel primo tempo il Napoli conferma le lacune difensive ...

Serie A - Napoli ko in casa Sampdoria : 22.28 Tonfo del Napoli a Marassi.La Samp vince con la doppietta di Defrel e il gol di Quagliarella. Partita di Torino in ritardo di 50' per un nubifragio. MILAN-ROMA (venerdì) 2-1 BOLOGNA-INTER (sabato) 0-3 PARMA-JUVENTUS (sabato) 1-2 FIORENTINA-UDINESE 1-0 ATALANTA-CAGLIARI 0-1 CHIEVO-EMPOLI 0-0 LAZIO-FROSINONE 1-0 Sampdoria-Napoli 3-0 SASSUOLO-GENOA 5-3 TORINO-SPAL ...