Sampdoria-Napoli | Ancelotti deluso | “abbiamo regalato il primo tempo”

: Match finito al Marassi! La samp conquista i 3 punti grazie a una doppietta di Defrel e al gol di Quagliarella! Sa… - SerieA : Match finito al Marassi! La samp conquista i 3 punti grazie a una doppietta di Defrel e al gol di Quagliarella! Sa… - SkySport : ???? Serie ?? 3^ giornata ?? #SampdoriaNapoli 3-0 ? #Quagliarella (75’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie… - SerieA : Vantaggio Samp! Defrel porta in vantaggio i blucerchiati! Sampdoria 1?? - 0?? Napoli #SampNapoli #SerieATIM -

(Di domenica 2 settembre 2018) Brutta prestazione delnella gara di campionato contro la, ecco le parole di Carloal termine della partita ai microfoni di Sky: “Una spiegazione? La gara oggi ha avuto lo stesso inizio di partita delle altre due. Le altre le abbiamo ribaltate, questa no. Abbiamoiltempo e soprattutto ilgol. Poi quando vai 1-0 sotto subentrano difficoltà e preoccupazioni. Sei gol in 3 partite? Dobbiamo difendere meglio ed essere più concentrati, soprattutto nella prima parte della gara. Il nervosismo ci sta nel finale, quello che non ci sta è l’atteggiamento deltempo. Abbiamo cercato di fare pressione alta dall’inizio, ma non è questione di movimento. E’ un problema di atteggiamento: arrivi un attimo dopo, riescono a giocare la palla dentro e la difesa è sbilanciata”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...