Sampdoria-Napoli 3-0 | le pagelle di CalcioWeb

calcioweb.eu

: Vantaggio Samp! Defrel porta in vantaggio i blucerchiati! Sampdoria 1?? - 0?? Napoli #SampNapoli #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Samp! Defrel porta in vantaggio i blucerchiati! Sampdoria 1?? - 0?? Napoli #SampNapoli #SerieATIM - SerieA : A Genova la Sampdoria cercherà il riscatto dopo l’esordio deludente, mentre il Napoli cercherà di conquistare la te… - SkySport : ???? Serie ?? 3^ giornata ?? #SampdoriaNapoli 1-0 ? #Defrel (11’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A (can… -

(Di domenica 2 settembre 2018)3-0, ledi: Il big match della serata mette di fronte liguri e campani e si apre con un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Tra le fila blucerchiate spazio a Saponara dietro le punte Quagliarella e Defrel; gli azzurri rispondono con il tridente offensivo in cui però c’è Verdi al posto di Callejon. Nel primo tempo ilconferma le lacune difensive evidenziate nei primi due turni e chiude sotto di due reti in virtù della doppietta di Defrel. Nella ripresa gli azzurri scendono in campo con un piglio diverso, ma il risultato non cambia, anzi: è Quagliarella a trovare l’eurogol e a fissare il risultato sul 3-0.(4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 7, Tonelli 6,5, Andersen 6,5, Murru 6,5 (59′ Sala 6); Barreto 6,5, Ekdal 6,5 (83′ Vieira S.V), Linetty 6,5; Saponara 6,5 ...