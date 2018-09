Samp-Napoli 3-0 | Quagliarella e Defrel travolgono Ancelotti Torino-Spal sospesa

Samp doria-Napoli - Ancelotti deluso : “abbiamo regalato il primo tempo” : Brutta prestazione del Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, ecco le parole di Carlo Ancelotti al termine della partita ai microfoni di Sky: “Una spiegazione? La gara oggi ha avuto lo stesso inizio di partita delle altre due. Le altre le abbiamo ribaltate, questa no. Abbiamo regalato il primo tempo e soprattutto il primo gol. Poi quando vai 1-0 sotto subentrano difficoltà e preoccupazioni. Sei gol in 3 partite? ...

Samp doria-Napoli - Ferrero in estasi : “vorrei vedere la faccia di De Laurentiis” : Super prestazione della Sampdoria nella gara di campionato contro il Napoli, entusiasta il presidente Ferrero ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Sulla tragedia del ponte Morandi: ...

Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Samp doria sul Napoli : De Laurentiis e Ferrero sono amici, ma oggi dato lo scontro tra Napoli e Sampdoria sono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli , mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo Ferrero , ha punzecchiato De Laurentiis parlando alla ...

Samp doria-Napoli 3-0 : blucerchiati da urlo - doppio Defrel e magia di Quagliarella : Mamma mia che Samp . Serviva il riscatto dopo il ko di Udine, serviva una gara convincente dopo le polemiche immediate, serviva una prestazione confortante per tutti i tifosi blucerchiati . Ma nessuno ...

Napoli - Ancelotti “motiva” così la debacle con la Samp : Ancelotti ha parlato dopo la sconfitta netta del suo Napoli in casa della Sampdoria di fronte ad un Marassi gremito Carlo Ancelotti si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la debacle in casa della Sampdoria. “L’atteggiamento generale nella prima parte è stato sbagliato. La squadra nel primo tempo non ha lottato. L’intensità è una componente fondamentale. Abbiamo regalato la prima parte della partita come contro Lazio e Milan, questa ...