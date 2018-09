Salvini | sgomberi di immobili occupati e via al taser

Occupazioni - mossa di Salvini : 'Accelerazione sugli sgomberi' : Non solo campi rom. Sul fronte legalità, il secondo segnale del Viminale e quindi della Prefettura sta per arrivare anche sugli immobili occupati da sgomberare. In questi ultimi giorni si sta ...

Rom - Salvini : "Censimento - non mollo"/ Beppe Sala : "Sbaglia su sgomberi a San Siro : confronto - non proclami" : Rom, Salvini: "Non mollo". Il ministro dell'Interno non cambia idea, il sindaco di Milano Beppe Sala polemizza sui possibili sgomberi a San Siro: "confronto, non proclami"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:37:00 GMT)