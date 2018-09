Salvini ringrazia la Libia | ha salvato e rimpatriato centinaia di persone

Salvini ringrazia il tentato golpe Da leader a eroe nazionale : L’attacco ad orologeria che sta interessando il Ministro dell’Interno non avrà l’esito sperato. Tutt’altro. I tentati golpe non faranno altro che rafforzare Salvini e il gradimento degli italiani Segui su affaritaliani.it

Crollo Genova - Salvini : fatto visita a Gianluca e ringraziato Vvff : Roma, 16 ago., askanews, - 'Siamo andati a salutare Gianluca , Ardini di 28 anni genovese con diverse fratture ricoverato in subintensiva, ndr., e a fargli l'imbocca al lupo per il bimbo che nascerà ...

Matteo Salvini : 'Difenderò la capotreno che ha allontanato i rom : non deve essere punita ma ringraziata' : 'Come promesso, sono pronto a fare tutto quello che è in mio potere per evitare che la capotreno che ha allontanato molestatori e zingari che disturbavano i passeggeri non sia punita in nessun modo'. ...