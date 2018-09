Salvini | pronta la rifondazione del partito per mettere fuori gioco Giudici e Berlusconi

Prossima tappa il Congresso. La "Lega per Salvini premier" sarà pronta per le Europee : Gli occhi sono puntati al 5 settembre. Se il tribunale del Riesame stabilirà la confisca dei conti della Lega Nord anche a livello regionale, comprese le entrate future, Matteo Salvini spingerà l'acceleratore di un progetto il cui embrione stava crescendo al sicuro già da mesi. Addio alla creatura di Umberto Bossi, quella "Lega Nord, per l'indipendenza della Padania", di cui il ministro dell'Interno è ancora ...

Diciotti - Salvini : «Se Ue non risolve veto a bilancio». Farnesina : l'Albania pronta ad accogliere 20 migranti : «C'è un bilancio che dovranno approvare all'unanimità? Il voto dell'Italia non c'è e non ci sarà» finché non si risolve il problema migranti. Nuova affondo contro l'Ue da parte del ministro dell'...

Rom deruba un'anziana disabile - Salvini : 'La ruspa è pronta' : Una rom che stava chiedendo l'elemosina a Sassari ha derubato un'anziana e disabile signora. La nomade era in compagnia di un figlio neonato tenuto in braccio e di un altro figlio quindicenne che faceva da palo. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, pubblicando la notizia sui social network ha dichiarato: In Italia non c'è posto per delinquenti del genere. Anziana e disabile, derubata da una rom Una signora, d'eta' avanzata e ipovedente, ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - "per i rom ho pronta ruspa pacifica " (13 agosto) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: monito di Mattarella alla commemorazione a Sant'Anna di Stazzema. Juventus, esordio a Villar Perosa per Cr7 (13 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Rom ruba la pensione ad anziana cieca - Salvini pubblica video dello scippo : 'Pronta una democratica ruspa' : Una rom di 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba la pensione dalla borsetta di un'anziana ipovedente. Succede a Sassari. E la vicenda è raccontata su twitter da Matteo Salvini che ...

Rom ruba la pensione ad anziana cieca - Salvini pubblica video dello scippo : 'Pronta una democratica ruspa' : Una rom di 31 anni, 12 figli, infrange l'obbligo di dimora e ruba la pensione dalla borsetta di un'anziana ipovedente. Succede a Sassari. E la vicenda è raccontata su twitter da Matteo Salvini che ...

Salvini usa il pugno duro : "Ho pronta una ruspa pacifica per tutti i rom che rubano" : 'Ho pronta una democratica e pacifica ruspa' , annuncia oggi su Facebook dopo l'ennesimo fatto di cronaca che vede ignare persone vittime dei raggiri dei nomadi. L'ultimo caso è stato segnalato a ...

Migranti - Ue pronta a pagare gli Stati membri. Salvini : «L'Italia non ha bisogno di elemosine» : «Se vogliono dare soldi a qualcun altro lo facciano, l'Italia non ha bisogno di elemosina». Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così alla proposta dell'Ue, annunciata dal Financial ...

L'Unione Europea pronta a "rimborsare" 6mila euro per ogni migrante. Salvini : "No a elemosina" : A rivelare il progetto il Financial Times: l'obiettivo è "convincere l'Italia ad aprire le porte a nuovi arrivi". Sbarcate 56 persone all'alba in Calabria, soccorse dai bagnini

Sanzioni alla Russia - Salvini : "Non escludo veto"/ Italia pronta a linea dura : "convinceremo i partner" : Sanzioni alla Russia, Salvini: "Non escludo veto". Il ministro dell'Interno in conferenza stampa a Mosca: "pronti a convincere i partner con i numeri"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:03:00 GMT)

‘Non sparate a salve - sparate a Salvini’ : e lui replica prontamente : ‘Non sparate a salve, sparate a Salvini‘: è questa la scritta apparsa ieri su un muro universitario in centro a Parma, in via D’Azeglio, cuore del quartiere Oltretorrente. Una scritta che in molti non hanno gradito, più che altro per il contenuto violento e vagamente minaccioso. Il ministro degli Interni ha replicato sui social media, mostrando la foto datata ieri e commentando: “Mi fanno pena, io non ho paura. Andiamo ...

Libania Grenot : «Sono italiana al 100% - pronta a incontrare Salvini» Le immagini|Video : L’atleta di origini cubane, che insieme a Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo, racconta la sua vita tra Cuba e l’Italia

La Lega di Matteo Salvini è pronta per il voto : da sola vale il 31.2% : Matteo Salvini è una macchina da guerra elettorale. I sondaggi rilevano come la Lega Salviniana abbia quasi raddoppiato i consensi. In