Salvini indagato | rischia 30 anni di carcere Ultime notizie Diciotti | sequestro per

Salvini indagato : VIMINALE - "NESSUNA NOTIFICA"/ Ultime notizie : dubbi delle Procura - inchiesta a rilento : Diciotti, nuove accuse per SALVINI in 50 pagine: la relazione non spaventa il ministro dell'Interno nonostante rischi pena fino a 30 anni di carcere. Atti trasferiti a Palermo.

Zingaretti alla Festa del Fatto : “Cambiare il nome al Pd? Non lo escludo. Salvini indagato? Pretende l’impunità” : “Cambiare il nome al Pd? A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd”. Per Nicola Zingaretti, presidente Pd del Lazio e uno dei possibili candidati alla segreteria democratica, il partito deve ripartire da un rinnovamento e dalla vigilanza ...

Salvini indagato : i capi d'accusa diventano cinque : Il caso della nave Diciotti aggrava ulteriormente la posizione giudiziaria del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, come riferiscono diversi giornali e agenzie di stampa, come l'AGI, deve rispondere di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in solido con il suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. Ora la procura di Agrigento avrebbe contestato al Vicepremier altri due capi d'accusa.

Diciotti - Salvini indagato : si ipotizza anche il reato di ricatto nei confronti dell'UE : 30 agosto 2018 - La Procura di Agrigento sta ipotizzando una nuova e pesante accusa nel procedimento aperto contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, già indagato per reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio. In queste ultime ore, però, si sarebbe configurata anche l'ipotesi di aggiungere l'accusa di "sequestro di persona a scopo di coazione", secondo quanto stabilito dall'articolo 289 ter del Codice penale ...

Matteo Salvini indagato - la sua posizione si aggrava : cosa è successo : Si aggrava la posizione del ministro dell’Interno Matteo Salvini e del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, Salvini e Piantedosi devono rispondere anche dei reati di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti ...

Salvini indagato per altri due reati : adesso sono cinque : La procura di Agrigento indaga su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave della Guardia costiera italiana protagonista del tormentato sbarco di circa 150 migranti nel nostro Paese. Una notizia nota da diversi giorni, ma alla quale oggi si aggiunge una importante novita'. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, infatti, il ministro dell'Interno sarebbe ora indagato per 2 nuove ipotesi di reato, oltre

Salvini indagato - la procura di Agrigento contesta due nuovi reati al ministro. Che provoca : “Per me sono medaglie” : Sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Si aggravano le posizioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e del suo capo di gabinetto, Matteo Piantedosi. sono entrambi coinvolti nell’inchiesta sulla nave Diciotti, bloccata per cinque giorni nel porto di Catania con 177 migranti a bordo per volere del leader della Lega. Per questo motivo nei giorni scorsi il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ...

Salvini indagato per altri 2 reati : adesso sono 5 : La procura di Agrigento indaga su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave della Guardia costiera italiana protagonista del tormentato sbarco di circa 150 migranti nel nostro Paese. Una notizia nota da diversi giorni, ma alla quale oggi si aggiunge una importante novità. Secondo quanto riporta il giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, infatti, il ministro dell’Interno sarebbe ora indagato per 2 nuove ipotesi di reato, oltre alle 3 già ...

Salvini indagato - Becchi incenerisce il pm che accusa il ministro : 'Perché l'inchiesta non sta in piedi' : Nessuno dei tre reati contestati dal pubblico ministero di Agrigento, Luigi Patronaggio, al vicepremier Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti ha fondamento giuridico. Sequestro di persona, ...

Salvini indagato : l'ex magistrato Carlo Nordio attacca Fico e Patronaggio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona dopo il caso Diciotti atti poi trasferiti al competente Tribunale dei ministri, trova un inaspettato alleato. Si tratta di Carlo Nordio, ex magistrato ora in pensione, per anni procuratore aggiunto di Venezia. Nordio ha pubblicato questa mattina su diversi quotidiani, una lettera aperta in cui accusa il collega agrigentino Luigi

Salvini indagato sfida i pm : "Non voglio l'immunità" : E soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad Agrigento abbiano sbagliato i loro conti se pensavano di fermare o intimorire qualcuno'. L'affondo si ...

