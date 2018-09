Salvini : "Non facciamo politica in base alle sentenze - il nome Lega non si tocca" : L'ipotesi del partito unico. "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti". Così il ...

Salvini : 'Il nome della Lega non si tocca. Sulla Diciotti rifarei tutto' : 'No non sto pensando a un nuovo partito. La Lega c'è e ci sarà con i soldi o senza soldi con condanne o senza condanne perché la Lega è il popolo'. Così Matteo Salvini alla Festa della Lega di Alzano ...

Salvini : 'Il nome della Lega non si tocca'. E sulla manovra : 'Sfioreremo 3%' : Quindi no all'ipotesi di un partito unico del centrodestra: 'Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello ...

Salvini : «Manovra - sfioreremo il 3% La sentenza? Il nome Lega non si tocca» : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»

Salvini : «Il nome Lega non si tocca - non facciamo politica in base alle sentenze» : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»

Salvini : «Il nome della Lega non si tocca». E sulla manovra : «Sfioreremo 3%» : «No, il nome Lega non si tocca»: così Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il Carroccio cambierà nome se il Tribunale del riesame di Genova dovesse decidere di...

Salvini : il nome Lega non si tocca - siamo il popolo e non ci ferma nessuno : "Noi non facciamo politica in base ai soldi e alle sentenze di questo o di quel magistrato. Abbiamo un programma di governo e quello rispettiamo. A tasche vuote o a tasche piene, colpevoli o innocenti". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a margine del suo intervento alla Berghem Fest di Alzano Lombardo, ha replicato a chi chiedeva cosa potrebbe accadere se il tribunale del riesame di ...

Salvini : il nome della Lega non si tocca : «No, il nome Lega non si tocca»: così Matteo Salvini ha risposto alla domanda se il Carroccio cambierà nome se il Tribunale del riesame di Genova dovesse decidere di...

PM COZZI - “FONDI LEGA? NO SEQUESTRO SE CAMBIA NOME”/ Salvini lancia ‘Opa’ su Forza Italia : Fondi Lega, COZZI: "Se CAMBIA nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:17:00 GMT)

Lega - pm Cozzi : “se cambia nome addio sequestri fondi”/ Ultime notizie : il ‘progetto’ elezioni di Salvini : Fondi Lega, Cozzi: "Se cambia nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Fondi Lega - pm Cozzi : “se cambia nome sequestro ‘soft’”/ Ultime notizie - Salvini e lo strano ‘silenzio’ M5s : Fondi Lega, Cozzi: "Se cambia nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:10:00 GMT)

PM COZZI - FONDI LEGA : “49 MILIONI? LIMITE SEQUESTRI SE CAMBIA NOME”/ Ultime notizie - le mosse di Salvini : FONDI LEGA, COZZI: "Se CAMBIA nome, LIMITE ai SEQUESTRI". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Salvini pronto a cambiare nome alla Lega. In Lombardia prove di fuga da Forza Italia : Lega Nazionale suona bene? Al momento, è il nome più gettonato per la «nuova» Lega, partito unico, o almeno egemone, di tutto il centrodestra. Anche Lega Italia piace, molto sovranista, ma purtroppo già scelto per il suo partitino da Carlo Taormina prima della svolta grillina. Per un mazziniano Lega dei popoli, che richiama la Lega delle Leghe anti...

Zingaretti alla Festa del Fatto : “Cambiare il nome al Pd? Non lo escludo. Salvini indagato? Pretende l’impunità” : “Cambiare il nome al Pd? A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd”. Per Nicola Zingaretti, presidente Pd del Lazio e uno dei possibili candidati alla segreteria democratica, il partito deve ripartire da un rinnovamento e dalla vigilanza ...