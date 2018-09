Salto con gli sci | che sfortuna per Manuela Malsiner | stagione già finita per un

Manovra - l'asSalto M5s ai conti pubblici porta verso lo sfascio : Anche se il viceministro M5s dell'Economia, Laura Castelli, ancora ieri ha cercato di rassicurare ribadendo che 'nel bilancio dello Stato ci sono le risorse che servono' alludendo a una spending ...

Atletica - Diamond League 2018 : ultime finali a Bruxelles. Gianmarco Tamberi ottimo terzo (2 - 31 m) - Coleman vola nei 100. Renaud Lavillenie abdica nel Salto con l’asta : Cala il sipario sulla Diamond League 2018. A Bruxelles (Belgio) gli ultimi 16 trofei in palio (oltre ad un compenso economico di 50.000 dollari) e tanto spettacolo. Gianmarco Tamberi conferma il proprio stato di forma superando quota 2,30 m per la seconda occasione in cinque giorni (2,33 m a Eberstad). Stavolta Gimbo è costretto ad arrendersi nell’altezza che gli ha permesso il secondo posto al meeting in Germania, fermandosi a 2,31 m. ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Grande Italia a Gijon! E’ seconda alle spalle della Spagna dopo un avvincente spareggio : Grande Italia a Gijon (Spagna), dove è in corso un prestigioso “Cinque Stelle” con la partecipazione di numerosi atleti di Grande caratura internazionale. Senza i binomi più rappresentativi del Bel Paese, gli azzurri hanno disputato una prova superba, chiudendo sul secondo gradino del podio al termine di un avvincente barrage con i padroni di casa spagnoli e l’Olanda nella Coppa delle Nazioni iberica. A trionfare è stata proprio la Spagna, ...

Equitazione - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia nel Salto ostacoli. Grave assenza per Alberto Zorzi : Duccio Bartalucci, selezionatore della Nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i convocati che prenderanno parte alla prova a squadre dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (Stati Uniti, North Carolina). Si tratterà di un evento fondamentale in ottica Tokyo 2020: le prime sei classificate staccheranno infatti il pass per le Olimpiadi. A rappresentare il Bel Paese saranno Lorenzo De Luca, Luca Marziani, Piergiorgio Bucci ed Emanuele ...

Atletica - Diamond League Zurigo : Elena Vallortigara e Alessia Trost si fermano a 1 - 85 nel Salto in alto. Conseslus Kipruto vince con una scarpa sola nei 3000 siepi! : Allo stadio Letzigrund di Zurigo (Svizzera) va in archivio la prima delle due giornate di finali di Diamond League di Atletica leggera. In palio ai vincitori di ciascuna delle sedici specialità in programma, oltre al prestigioso trofeo, un compenso economico di 50.000 dollari. Nel salto in alto femminile deludono le italiane Elena Vallortigara e Alessia Trost, entrambe non oltre l’asticella di 1,85 m: la prima, quinta ma con ambizioni ben ...

FACCIO UN Salto ALL'AVANA - RETE 4/ Info streaming del film con Francesco Pannofino (oggi - 30 agosto 2018) : FACCIO un SALTO ALL'AVANA, il film in onda su RETE 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Enrico Brignano e Francesco Pannofino, alla regia Dario Baldi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:13:00 GMT)

Faccio un Salto all'Avana/ Su Rete 4 il film con Francesco Pannofino (oggi - 30 agosto 2018) : Faccio un salto all'Avana, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Enrico Brignano e Francesco Pannofino, alla regia Dario Baldi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:42:00 GMT)

IAAF Diamond League : Salto con l'asta stellare a Bruxelles : L'ostacolista allenata da Edrick Floreal ha vinto il titolo mondiale indoor sui 60 ostacoli a Birmingham sfiorando il record del mondo di due centesimi di secondo con 7"70. La campionessa olimpica ...

FACCIO UN Salto ALL'AVANA/ Su Rete 4 il film con Enrico Brignano (oggi - 30 agosto 2018) : FACCIO un SALTO ALL'AVANA, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Enrico Brignano e Francesco Pannofino, alla regia Dario Baldi. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:08:00 GMT)

Salisburgo contro la maledizione Champions : undicesimo asSalto per il pass : Non c'è spazio nemmeno per le sinfonie di Mozart. Oggi a Salisburgo vogliono sentire solo la musica della Champions League. Da quando, nel 2005, la Red Bull ne ha preso il controllo, il club austriaco ...

Salto in alto - Gianmarco Tamberi secondo al meeting di Eberstadt : 2.30 e poi 2.33 : Gianmarco Tamberi torna in quota al meeting di Eberstadt. Il primatista italiano dell'alto ritorna in Germania a due settimane dalla rassegna continentale di Berlino in cui ha sfiorato il podio con il ...

F1 - Pierre Gasly pronto per il 'Salto' alla Red Bull : 'che lotta con Verstappen' : Il futuro pilota della Red Bull Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il giovane Pierre Gasly è pronto al salto dalla ...

F1 - Pierre Gasly pronto per il “Salto” alla Red Bull : “che lotta con Verstappen” : Il futuro pilota della Red Bull Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa in quel di Spa, in vista del weekend di gara in Formula 1 Il giovane Pierre Gasly è pronto al salto dalla Toro Rosso alla Red Bull. La F1 si è spostata a Spa, per una gara che sarà condizionata inevitabilmente dalle voci di mercato, con tutti i tasselli che si stanno pian piano sistemando. Gasly è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa ...

Ceuta - nuovo asSalto migranti al confine : 100 entrano in Spagna/ Ultime notizie : scontri con agenti e feriti : Ceuta, nuovo assalto migranti al confine: oltre 100 entrano in Spagna. scontri con la polizia spagnola e feriti. Lo scorso luglio furono 600 a superare la barriera.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:19:00 GMT)