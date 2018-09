Russia | di nuovo migliaia in piazza contro riforma pensioni

Donbass - nuovo leader di Donetsk ribadisce intenzione di integrazione con la Russia - : "Resta immutata la nostra politica estera: l'integrazione con la Federazione Russa per la riunificazione con la grande Russia. Questo corso è stato sostenuto dagli amici e alleati della Repubblica ...

Arkana - il nuovo “segreto” di Renault si svela in Russia : Il nome viene dal latino “arcanum”, cioè segreto. E tale rimarrà, per pochi giorni ancora, anche il nuovo crossover di segmento C firmato dalla casa francese: verrà infatti svelato sotto forma di show car solo all’imminente Salone dell’Auto di Mosca (29 agosto-9 settembre). Il modello, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche e che andrà ad arricchire la già folta gamma di crossover transalpini, arriverà ...

La lotta di classe nella Russia di Putin e il nuovo movimento comunista russo : Riguardo all'economia, il ruolo della Russia di semplice fornitore di materie prime e minerali è ben definito: fornitore di petrolio, gas e altre materie prime e importatore di beni di consumo. Su ...

L'ombra di un nuovo Russiagate sulle elezioni di mid-term Usa : Facebook rimuove 32 account : Il lavoro di monitoraggio avviato da Facebook dopo il Russiagate legato alle elezioni americane del 2016 inizia a dare i suoi frutti: la società di Mark Zuckerberg ha scoperto un tentativo di ...

Russia - proposto nuovo modo per mettere in orbita i nano-satelliti - : Gli ingegneri del Centro missilistico-spaziale "Progress" hanno inventato un nuovo modo per mettere in orbita i nano-satelliti, ha affermato Dmitry Baranov, direttore generale di Progress. I tecnici ...

Bloomberg : nuovo record della Russia sulle forniture di gas in Europa - : Le forniture di gas russo verso l'Unione Europea hanno raggiunto un volume record per questo periodo dell'anno, riferisce Bloomberg. Come osservato dall'agenzia, questa situazione coincide con l'...

TRUMP E PUTIN - I RETROSCENA DELL'INCONTRO DI HELSINKI/ Il Nuovo Ordine Mondiale secondo Usa e Russia : Summit di HELSINKI: cosa sappiamo del vertice tra Donald TRUMP e Vladimir PUTIN. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Russia 2018 - Francia : un popolo nuovo che si abbraccia : Champions du monde! Champions du monde! Due volte campioni, due stelle, Parigi esplode, la Francia sale sul tetto del mondo, anzi di più, ride e si abbraccia, urla liberté, égalité e fraternité come un inno da ballare. Non capita spesso. Gli Champs Elysées sono un tappeto di gente, un milione di ragazzi fradici in un ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia torna ai fasti d’un tempo : la ricostruzione del dopo-Zidane - adesso via al nuovo ciclo : Mondiali Russia 2018, la Francia ha vinto la competizione con alcuni giovani di belle speranze che porteranno i colori francesi in alto a lungo La Francia alza la coppa del mondo al cielo allo stadio Luzhniki di Mosca 20 anni dopo la prima volta: la magica notte del 3-0 allo Stade de France contro il Brasile in cui i transalpini si laurearono per la prima volta nella loro storia campioni del mondo; da Francia 1998 ad oggi per i transalpini ...

Russia - nuovo test per il missile ipersonico Kinzhal : La Russia ha eseguito con successo il terzo test ipersonico con il missile Kinzhal/. E' quanto riporta la CNBC citando un rapporto dell'intelligence statunitense. Il missile ipersonico Kinzhal avrebbe ...

Russia 2018 - in semifinale il nuovo assetto del calcio mondiale : la meglio gioventù ha soppiantato la tradizione : È il momento del nuovo che avanza, del futuro che aspettavamo da anni: i talenti del Belgio, i giovani della Francia, il genio balcanico della Croazia e la modernità dell’antica Inghilterra. I Mondiali 2018 non sono un’edizione come tante, ma quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova storia del calcio: fuori il Brasile nei quarti, Germania, Spagna e Argentina avevano salutato già prima, l’Italia (e mettiamoci pure l’Olanda) ...

Russia 2018 - Luis Enrique è il nuovo ct della Spagna : Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio spagnola, Rfef,, Luis Rubiales, al termine della riunione del consiglio direttivo di oggi a ...

Russia 2018 - la Spagna sceglie il nuovo ct : Luis Enrique in pole : Sarà Luis Enrique, ex giocatore e tecnico del Barcellona con un passato in nazionale e una stagione alla guida della Roma, il successore di Fernando Hierro sulla panchina della Spagna: ne è certo ...