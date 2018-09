Rugby – Il Benetton batte i Dragons 21-17

Rugby - al via su DAZN il Guinness PRO14 con Zebre Club e Benetton : Scatterà venerdì 31 agosto su DAZN la sfida ai campioni del Leinster per il titolo 2018-19 del Guinness PRO14, la competizione transnazionale di Rugby a 15 per Club che vede coinvolte le federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. La piattaforma di streaming trasmetterà, in diretta e on-demand, tutte le partite di regular season di Zebre Rugby Club e Benetton Rugby, le due franchigie ita...

Rugby – Zebre ko : al Benetton il derby d’Italia : derby d’Italia: il Benetton Rugby supera le Zebre a Treviso 22-12 Una Benetton Rugby decisa a confermare la bella vittoria della settimana scorsa contro i Leicester Tigers e a calarsi con il piede giusto nel 2018/19 si aggiudica, davanti al pubblico di casa di “Monigo”, l’ormai tradizionale derby contro le Zebre che conclude la prestagione delle due franchigie italiane di Guinness PRO14. Finisce 22-12 per i Leoni di Kieran Crowley, ...

Rugby – La formazione del Benetton in vista dell’amichevole con le Zebre : Benetton Rugby Vs Zebre: annunciati i convocati per il match Dopo la convincente vittoria ottenuta lo scorso venerdì contro i Leicester Tigers, i Leoni di coach Crowley domani sera allo Stadio Monigo contro le Zebre Rugby Club chiuderanno ufficialmente il pre-stagione 2018. La gara in programma alle ore 20.30, a differenza delle due amichevoli precedenti, sarà regolarmente composta da 2 tempi da 40 minuti e verrà diretta da Andrea Piardi e ...

Rugby – Pro14 - venerdì il derby tra Benetton e Zebre chiude la prestagione : Oggi a Glasgow lanciato le maglie 18/19 delle franchigie, venerdì l’appuntamento con il derby tra Benetton e Zebre Il derby tutto italiano tra la Benetton Rugby e le Zebre Rugby Club di venerdì sera alle 20.30, allo Stadio “Monigo” di Treviso, apre il sipario sul Guinness Pro14 2018/2019, al via ufficialmente il prossimo 31 agosto quando – al “Lanfranchi” di Parma – la franchigia bianconera guidata da Michael Bradley ospiterà i ...

Rugby – Il Benetton svela le nuove maglie dei Leoni : svelate a Glasgow le nuove maglie dei Leoni per la stagione 2018-19 È avvenuta questa mattina a Glasgow la presentazione della nuova stagione di Guinness PRO14. Sarà infatti Celtic Park, stadio della celebre squadra locale di calcio, ad ospitare la finale del campionato internazionale il prossimo 25 maggio. La giornata ha visto i rappresentanti del Benetton Rugby: il direttore sportivo Antonio Pavanello, coach Kieran Crowley e capitan Budd ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franchigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...

Rugby – Il Benetton sfida i Leicester Tigers : le formazioni ufficiali : Benetton Rugby vs Leicester Tigers: le formazioni del match di domani Dopo il test dello scorso venerdì contro i Worcester Warriors, i Leoni si preparano alla seconda uscita pre-campionato. La gara in programma domani sera ore 20.30 allo Stadio Monigo vedrà i biancoverdi affrontare i Leicester Tigers. La gara sarà divisa in 4 tempi ciascuno da 20 minuti e verrà diretta dalla terna arbitrale tutta italiana composta da Marius Mitrea, Alex ...

Rugby – Il Benetton sfida i Worcester Warriors : i convocati per la prima del pre-campionato : Benetton Rugby vs Worcester Warriors: scelti i 28 leoni biancoverdi per la sfida di domani Domani sera ore 20.30 allo Stadio Monigo si aprirà il pre-campionato del Benetton Rugby con la prima delle tre amichevoli estive. I Leoni esordiranno sfidando gli inglesi dei Worcester Warriors guidati da Rory Duncan, ex head coach dei Cheetahs. La gara sarà divisa in 4 tempi ciascuno da 20 minuti e verrà diretta dalla terna arbitrale tutta italiana ...

Rugby - prima amichevole per il Benetton : venerdì si scende in campo contro i Worcester Warriors : I Leoni affronteranno venerdì i Worcester Warriors, club che disputa l’Aviva Premiership massimo campionato inglese In casa Benetton Rugby cresce l’attesa in vista dell’esordio stagionale in programma venerdì 10 agosto alle ore 20.30. Gli avversari del primo test dei Leoni saranno i Worcester Warriors, club che disputa l’Aviva Premiership massimo campionato inglese. Uno solo il precedente tra le due squadre che risale al 27 agosto 2005 ...

Rugby – Guinness PRO14 - accordo triennale con DAZN : in diretta tutte le partite di Zebre e Benetton : L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di assistere a un numero senza precedenti di partite del torneo Gli appassionati italiani di Rugby potranno contare su una copertura senza precedenti del Guinness PRO14 dopo che DAZN si è aggiudicata i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri del torneo transcontinentale. L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di ...

Rugby - la Benetton conferma il suo capitano : sarà Dean Serge Budd : Per il secondo anno consecutivo sarà Dean Serge Budd il capitano del Benetton Rugby Nella riunione avvenuta questo pomeriggio l’head coach Kieran Crowley ha comunicato alla squadra la scelta condivisa da società e staff. Budd in biancoverde dalla stagione 2012/2013, è arrivato a Treviso dopo aver vestito le maglie Auckland, Blues, Northland e NEC Green Rockets. Giocatore di grande dinamismo capace di ricoprire il ruolo di seconda e terza ...

Rugby - prosegue il ritiro del Benetton : terzo giorno di lavoro dedicato al team building : Gli uomini del Benetton Rugby hanno svolto oggi una particolare esercitazione, utile per fortificare lo spirito di squadra Una giornata all’insegna della costruzione del gruppo e dello spirito di squadra quella appena conclusa a Calalzo di Cadore nel terzo giorno di ritiro estivo dei Leoni biancoverdi. Gli uomini di coach Kieran Crowley partiti a piedi dall’Hotel Ferrovia, struttura nella quale il gruppo biancoverde alloggerà sino a sabato ...

Rugby - Pro14 2018 : il calendario e le date. Il programma delle 21 giornate con Benetton Treviso e Zebre : Sono stati annunciati i calendari del Pro14 di Rugby 2018-2019: l’ex torneo celtico conferma in toto la formula dello scorso anno: due conference da 7 squadre, 21 giornate di regular season, la prima di ogni raggruppamento in semifinale, seconde e terze al barrage. Stagione regolare dal 31 agosto 2018 al 26 aprile 2019, fase ad eliminazione diretta dal 3 al 25 maggio 2019. Come lo scorso anno le due franchigie italiane non sono state ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : gli acquisti ed i colpi messi a segno da Benetton Treviso e Zebre : Quella passata, tutto sommato, è stata una buona stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato quella che sarà la prossima stagione, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto un’estate ...