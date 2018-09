Ronaldo è lo juventino con più conclusioni verso la porta avversaria

L'arrivo in Italia - la famiglia a Madrid - la passione per la moda : la prima intervista di Ronaldo da juventino : La Juventus è uno dei top team nel mondo, e quindi la decisione è stata facile'. Il pallone d'oro in carica racconta poi che la sua famiglia è rimasta a vivere a Madrid e parla del suo addio al Real: ...

Prima il dovere - poi il piacere! Cristiano Ronaldo firma i primi gol da juventino e poi esce a Milano con Georgina : Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo con i suoi primi gol da calciatore della Juventus, ma poi si è concesso un giro a Milano con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo è stato impegnato nel pomeriggio in una partitella a ranghi misti con la seconda squadra della Juventus, l’Under 23 bianconera che parteciperà al campionato di Serie C. Durante il match amichevole il portoghese si è reso protagonista con alcuni gol che ...

Un jet - sei jeep e la doppia villa : il primo giorno di Cristiano Ronaldo da juventino : «Yo estoy aquí». Il grido di battaglia di Cristiano Ronaldo apre ufficialmente una nuova epoca per la Juventus: se arriveranno nuovi successi – come sperano i tifosi – sarà il campo a rivelarlo, di sicuro però l’era-CR7 garantirà alla Vecchia Signora un’attenzione mediatica che poche volte ha avuto nei suoi oltre 120 anni di storia. Lo si è capito subito, guardando l’impennata del titolo in borsa ancor prima che l’acquisto del ...

Questore Torino : “da juventino contento dell’arrivo Ronaldo” : “Come juventino sono contento dell’arrivo di un top player come Cristiano Ronaldo”. Così il Questore di Torino Francesco Messina, a margine di una conferenza stampa, interpellato sulle misure di ordine pubblico messe a punto dalla Questura in occasione dell’arrivo nel capoluogo piemontese dell’attaccante portoghese atteso in città nei prossimi giorni. “Il servizio di ordine pubblico sarà pensato a ...

Juventus : Ronaldo - la baby tifosa e il 1° autografo "juventino" : che storia - Come nelle favole, succede tutto in poche ore: Agnelli arriva e convince definitivamente CR7 ad accettare la Juve, la notizia del trasferimento diventa ufficiale e mentre nel mondo ...

Le 10 cose da sapere su Cristiano Ronaldo (per sorprendere il fidanzato juventino) : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. L’ufficialità è arrivata da poche ore, ma la notizia in realtà era nell’aria da giorni: tanto che cogliere qualcuno impreparato sull’argomento è ad oggi francamente difficile. Tutti sanno tutto, o quasi: dov’è cresciuto, cosa mangia, quanto guadagna. Ma, come si faceva a scuola, per chi si fosse attardato e volesse recuperare in fretta – magari per sorprendere lo scettico fidanzato juventino ...