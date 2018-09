Ronaldo che voto in pagella? Bocciato o promosso | la stampa si divide

La Juve vola anche senza i gol di Ronaldo. Parma ko : Il gol è nell'aria e arriva al 58' con il fresco campione del Mondo Matuidi, bravo a battere Sepe con un destro violento sotto la traversa innescato da un geniale assist di tacco di Mandzukic. D'...

Matuidi fa volare la Juventus : 2-1. Cristiano Ronaldo a secco anche a Parma : Parma - La superiorità della Juventus emerge sempre. Non subito, ma emerge: quando gli avversari iniziano a pagare una prima parte di gara tirata al massimo per stare dietro i bianconeri, quando ...

Nevio Scala : 'Ronaldo grande acquisto - ma è Ancelotti al Napoli che sposta gli equilibri' : Parma-Juve sulla carta pare una partita scontata, se non fosse per l' attesa del primo gol in A di Ronaldo , 'ci sarà, come Mandzukic. Dybala deve trovare la condizione. Giocare bene? Io voglio ...

Modric : 'Non so perchè Ronaldo abbia disertato la premiazione - forse aveva altri impegni' : Modric ha commentato così ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Non so perché ...

Cristiano Ronaldo diserta i sorteggi e fa ‘festa’ con gli amici : altro che Montecarlo! : Cristiano Ronaldo non si è presentato ieri pomeriggio all’evento Uefa a cui avrebbe dovuto presenziare, ecco dove si trovava il fenomeno della Juventus mentre si tenevano i sorteggi a Montecarlo L’assenza di Cristiano Ronaldo in occasione dei sorteggi dei gironi di Champions League a Montecarlo non è passata inosservata. Il portoghese ha deciso di disertare l’evento a causa dell’assegnazione del premio di miglior ...

Cristiano Ronaldo salta la cerimonia dei sorteggi di Champions - il commento di Allegri : 'era molto arrabbiato - ecco perchè' : Massimiliano Allegri commenta la decisione di Cristiano Ronaldo di non presentarsi alla cerimonia dei sorteggi di Champions: le parole del tecnico della Juventus ' Cristiano Ronaldo ieri era molto ...

Cristiano Ronaldo salta la cerimonia dei sorteggi di Champions - il commento di Allegri : “era molto arrabbiato - ecco perchè” : Massimiliano Allegri commenta la decisione di Cristiano Ronaldo di non presentarsi alla cerimonia dei sorteggi di Champions: le parole del tecnico della Juventus “Cristiano Ronaldo ieri era molto arrabbiato, ma questo dimostra di quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore: per noi questo è un vantaggio“. Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commentando la decisione di CR7 di non presentarsi ...

Tra tecnologia e... Ronaldo - a tutto Ceferin : 'il Var dalla Supercoppa 2019. CR7? Ci aspettavamo che venisse' : ... sono questi alcuni degli argomenti trattati da Aleksander Ceferin nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi. Il numero uno del calcio europeo ha parlato ...

Uefa - Ceferin : "Ronaldo assente a Montecarlo? Sa soltanto lui il perché..." : L'intervista completa sull'edizione della Gazzetta dello Sport domani in edicola Dal nostro inviato Fabio Licari

Tra tecnologia e… Ronaldo - a tutto Ceferin : “il Var dalla Supercoppa 2019. CR7? Ci aspettavamo che venisse” : Il presidente dell’Uefa ha parlato dell’introduzione del Var in Champions e dell’assenza di Ronaldo alla cerimonia dei sorteggi La tecnologia applicata al calcio e Ronaldo, sono questi alcuni degli argomenti trattati da Aleksander Ceferin nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi. Il numero uno del calcio europeo ha parlato prima dell’assenza del portoghese al ...

Ronaldo : 'Juve fortissima con CR7 - ma il Real resta favorito. Inter - finalmente sei nel posto che meriti' : Presente come ambasciatore del Real Madrid a Montecarlo, dove ieri si sono svolti i sorteggi dei gironi della prossima Champions League, Ronaldo ha rilasciato un'Intervista alla Gazzetta dello Sport . Tanti i temi toccati dal Fenomeno: da Cristiano Ronaldo alla Juventus, dall'Inter al Brasile: 'Me la sono davvero goduta, il calcio resta la mia vita e il mio grande amore'. Il Real Madrid ...

Totti : 'Real squadra di extraterrestri anche senza Ronaldo' : ROMA - Francesco Totti commenta i sorteggi di Champions League : ' Diciamo che sulla carta sembra tutto semplice - dice ai microfoni di Sky Sport - l'hanno scorso eravamo già terzi invece abbiamo battuto tutti. E' un girone duro, sappiamo che il Real farà un girone a parte, perché i campioni in carica sarà difficile batterli, ma faremo di ...

Consigli fantacalcio - 3^ giornata : Higuain - Icardi e Ronaldo si sbloccheranno? : Si avvicina il weekend e gli appassionati di fantacalcio iniziano a studiare le probabili formazioni del turno di Serie A ormai imminente. Il terzo turno inizia subito col botto: venerdì alle 20:30 a San Siro andrà in scena Milan–Roma. Impegni in Emilia-Romagna per Inter e Juve, che nella giornata di sabato saranno ospiti rispettivamente di Bologna e Parma. Domenica spicca la partita di Marassi tra la Sampdoria di Giampaolo e il Napoli di ...

Ronaldo-Dybala - altro che crisi : spettacolo in allenamento [VIDEO] : Ronaldo-Dybala, la coppia regala spettacolo in allenamento. La Juventus continua la preparazione in vista della terza giornata del campionato di Serie A, di fronte il Parma in un turno che sembra agevole ma trasferta che non va comunque sottovalutata. Negli ultimi giorni si è parlato di un rapporto non idilliaco tra Ronaldo e Dybala, in particolar modo sulla ‘richiesta’ del portoghese di preferire come ‘spalla’ un ...