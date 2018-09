Ronaldo a secco | Allegri | “arriveranno anche le gioie individuali”

Serie A - Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : 'rideva - segnerà a raffica' : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell'allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il ...

Serie A – Cristiano Ronaldo ancora a secco - ma Allegri non si allarma : “rideva - segnerà a raffica” : Massimiliano Allegri commenta la vittoria di questa sera della Juventus contro il Parma: le parole dell’allenatore bianconero La Juventus ha trionfato questa sera, al Tardini, contro il Parma. Il match è terminato col punteggio di 2-1 con le reti di Mandzukic, Gervinho e Matuidi. ancora a secco Cristiano Ronaldo, che ha comunque disputato un’ottima partita, dando un ottimo supporto alla sua squadra. Una partita non troppo ...

Juventus - Ronaldo ancora a ‘secco’ : l’allenatore Allegri commenta così : Successo della Juventus, nella gara di campionato contro il Parma, ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di DAZN: “i ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una ...

Serie A - Parma-Juventus 1-2 : Mandzukic e Matuidi decisivi - Cristiano Ronaldo a secco : La Juventus ha sconfitto il Parma per 2-1 nell’anticipo della terza giornata della Serie A 2018-2019: i bianconeri hanno conquistato il terzo successo consecutivo in campionato e si confermano in testa alla classifica generale in attesa della risposta del Napoli, atteso domani sera dall’impegno contro la Sampdoria. Tutti si aspettano il gol di Cristiano Ronaldo che invece rimane a secco per la terza partita consecutiva: il portoghese ...

Ronaldo a secco - la Juve aspetta : “Ha già capito il nostro Dna” : «Un’altra importante vittoria! Forza ragazzi!». Il tweet di Cristiano Ronaldo arriva nel cuore della notte, è scontato però fa notizia come ogni sospiro del campione. Dentro la frase fatta, però, c’è chi coglie un senso d’appartenenza profondo, la gioia per il successo di squadra più forte della sorpresa per il gol che non arriva....

Serie A - la Juventus spegne la Lazio allo Stadium : 2-0 con Pjanic e Mandzukic - a secco Ronaldo : La Juventus ha sconfitto per 2-0 la Lazio nel match valido per la seconda giornata di Serie A. Decidono i gol di Pjanic , 30', nel primo tempo e Mandzukic , 75', nella ripresa.

Doppietta Juventus ma Ronaldo ancora a secco : la Lazio fa una bella figura - la squadra di Allegri deve ancora crescere [FOTO e VIDEO] : 1/16 Fabio Ferrari/LaPresse ...