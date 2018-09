Roma | fine settimana di relax per la squadra Domani la ripresa a Trigoria

Roma. A piazza Vittorio ultimo fine settimana di sport : ROMA – “Da giovedi’ 30 agosto a domenica 2 settembre, nei giardini di piazza Vittorio, si svolgera’ l’ultimo lungo week end di sport gratuito promosso dal CONI Lazio nell’ambito dell’iniziativa ‘Notti di cinema e sport in piazza Vittorio’. Dal mese di luglio, per sei settimane, migliaia di cittadini del quartiere Esquilino e non solo, hanno avuto l’opportunita’ di praticare trenta ...

Roma : Entro fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

Fine crisi Eurozona? WSJ : 'sì - se non fosse per l'Italia. Roma riporta spettro fuga capitali' : "L'italia - un paese più ricco che dispone di un elevato tasso di risparmio e un paese che è molto più profondamente integrato nell'economia europea, ha molto di più da perdere rispetto alla Grecia". Parola di Jacob Funk Kirkegaard, professore senior presso il Peterson Institute for International Economics, di Washington.

Anna Fasol è stata ritrovata a Roma : l’impiegata di Cittadella era scomparsa a fine luglio : I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato Anna Fasol, la cinquantanovenne che da fine luglio non aveva più dato notizie di sé alla famiglia. La donna, in buone condizioni generali di salute, è stata rintracciata nel pomeriggio di domenica a Roma. Si tratterebbe di un allontanamento volontario.Continua a leggere

Roma - lo straniero litiga con l'autista e spacca il finestrino del bus : l'autista del bus non lo fa scendere fuori fermata e lui distrugge il vetro del gabbiotto. Il protagonista di questa "bravata" è un cittadino del Togo che ieri pomeriggio si trovava a bordo di un bus Tpl della linea 314, nei pressi del quartiere periferico Lunghezza.Qui lo straniero, una guardia giurata regolare in Italia, è andato su tutte le furie e, come riporta Romatoday, con un pugno, ha rotto il vetro del mezzo pubblico che stava passando ...

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme?/ Fine della vacanza a Ibiza : lei a Roma - lui...(Temptation Island) : Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Dopo Temptation Island 2018 è arrivata la vacanza a Ibiza. E ora? Ecco cos'è accaduto tra i due...(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:01:00 GMT)

DIRETTA/ Roma Real Madrid (risultato live 0-2) streaming video e tv : fine primo tempo! (ICC 2018) : DIRETTA Roma Real Madrid streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 03:12:00 GMT)

God of War : in arrivo a fine mese il Romanzo : Se siete dei fan accaniti dell'apprezzatissimo God of War, abbiamo ottime notizie per voi!Infatti, come riporta Dualshockers, il prossimo 28 agosto è in arrivo il romanzo dedicato al gioco, scritto dal padre del game director Cory Barlog, J.M. Barlog, probabilmente la persona migliore per trasferire la relazione tra padre e figlio di Kratos e Atreus dal gioco al libro.Vi segnaliamo, inoltre, che già da ora sono disponibili i pre-order per il ...

Animali morti - topi e scarafaggi : sotto accusa lo zoo di Buenos Aires. Fu creato a fine Ottocento da un naturalista Romano : Da oasi del mondo animale a luogo di degrado. Lo zoo di Buenos Aires creato nel 1875 da un pioniere italiano, il naturalista romano Clemente Onelli assiste a un vero e proprio declino. In completo stato di ...

DIRETTA/ Roma Avellino (risultato live 0-0) streaming video e tv : Fine primo tempo! : DIRETTA Roma Avellino, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole che le due squadre giocano allo stadio Benito Stirpe di Frosinone(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:54:00 GMT)

Dia : a Roma il confine tra mafie sbiadisce - assomiglia a Calabria e Sicilia : Lo dice la Direzione investigativa antimafia nell'ultimo rapporto semestrale. Criminalità straniera attiva soprattutto nel traffico di migrante. La Sicilia una polveriera, la successione di Totò Riina ...

Calciomercato Roma - affondo Liverpool per Alisson : 70 milioni. Chelsea alla finestra : Roma - Entra nel vivo la vicenda di mercato di Alisson : è appena arrivata un'offerta scritta da parte del Liverpool per il portiere brasiliano della Roma , che il club giallorosso sta valutando. ...

Roma : piano trasporti per eventi fine settimana : Roma – A Roma domani, al Circo Massimo, dalle 21,30, e’ in programma il concerto di Roger Waters. Gia’ chiuse al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell’Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima ...

Terza data dei Thegiornalisti a Roma - nuovo concerto al PalaLottomatica a fine tour : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il sold-out della prima e della seconda data Romana è arrivato l'annuncio di un terzo concerto dei Thegiornalisti a Roma, un ulteriore appuntamento dal vivo nella Capitale nell'ambito del Love tour che andrà in scena il prossimo autunno. Il trio Romano si esibirà sul palco del PalaLottomatica sia il 27 che il 28 ottobre, due date entrambe già esaurite in prevendita, ma anche in una nuova occasione, un'ulteriore data aggiunta a ...