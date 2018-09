Rivoluzione nel centrodestra? Salvini pensa al partito unico ma FI si smarca | Non ci

Uefa - niente Var in Champions e Europa League. La Rivoluzione nel 2019/20 : niente Var in Champions ed Europa League . Non ancora, almeno. Lo riporta il Corriere dello Sport, che aggiunge che nessuna decisione ufficiale è stata presa, ma si va verso questa scelta. niente introduzione del supporto tecnologico neanche dagli ottavi in poi. Questa la linea seguita dalla ...

Short track - Rivoluzione nello staff azzurro! Assen Pandov alla guida della squadra maschile - Anthony Barthell di quella femminile : Per la prossima stagione ci sarà una rivoluzione nello staff tecnico della nazionale italiana di Short track. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il canadese Kenan Gouadec, che dal 2014 ricopriva il ruolo di c.t. unico, cambierà mansione e diventerà coordinatore e supervisore del settore. La squadra azzurra, che continuerà ad allenarsi a Courmayeur (Ao), verrà divisa in due gruppi di atleti. quella maschile sarà guidata dal 34enne bulgaro ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rivoluzione nel terzo giro del The Northern Trust. Koepka e Lovemark scivolano indietro - DeChambeau ne approfitta e va in fuga : Classifica rivoluzionata al termine del terzo giro del The Northern Trust, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus, nel New Jersey. A guidare la leaderboard ora c’è lo statunitense Bryson DeChambeau, autore di un round sensazionale in 63 colpi, che gli ha consentito di spiccare il volo e di ergersi in vetta a quota -16 con 4 lunghezze di vantaggio sul ...

PS4 dice addio all'elenco di singole lettere : Rivoluzione per la ricerca nel PlayStation Store : Potrebbe sembrare una cosa tutto sommato da poco ma il cambiamento che abbiamo osservato nelle ultime ore è una vera piccola rivoluzione per gli utenti PS4 che richiedevano a gran voce un miglioramento della funzione di ricerca del PlayStation Store.Come probabilmente saprete la funzione di ricerca era organizzata attraverso un elenco di singole lettere da selezionare progressivamente per arrivare alla parola o al gioco di vostro interesse. La ...

BERGOGLIO/ Buttiglione : lo conobbi nel 1980 - voleva la stessa Rivoluzione di Wojtyla : Oggi al Meeting di Rimini si parla di "Cinque anni di Pontificato. Alla scoperta del pensiero di BERGOGLIO". ROCCO Buttiglione ha conosciuto Francesco nel 1980. L'anticipazione(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Ivereigh: Borghesi svela il pensiero "nascosto" di papa Francesco10 ANNI/ Da san Giovanni Paolo II a Francesco, un identico Amore per l'uomo, di R. Buttiglione

Il ritorno del Parma e la Rivoluzione romana di Monchi. La domenica nel pallone : TORINO-ROMA , domenica ore 18, arbitro Di Bello di Brindisi, A proposito di campagne acquisti. Monchi ha rivoltato la Roma, garantendo soprattutto le seconde linee che mancavano in passato. Pastore è ...

68 E OLTRE/ La Rivoluzione morta nella culla : Il Sessantotto è l'esplodere di una contraddizione contenuta nella democrazia post-1945. Ne parla oggi lo storico GIOVANNI ORSINA al Meeting di Rimini. L'anticipazione(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Cronaca di un altro '68: come la sinistra archiviò l'invasione di Praga, di W. OttolenghiLETTURE/ Anni Settanta, la battaglia dell'utopia contro il Vangelo può costare la vita, di W. Izzo

Fed Cup 2019 - Rivoluzione mancata : tie break al terzo set e 5 convocate le uniche novità. Nel 2020 però… : Nel giorno della rivoluzione in Coppa Davis, passano quasi sotto silenzio le modifiche alla Fed Cup 2019: fallisce l’idea dell’allargamento del Gruppo Mondiale da 8 a 16 squadre, le variazioni votate ad Orlando, in Florida, sono state davvero minime, rispetto alla competizione maschile. Con l’83.38% dei voti, le 147 federazioni hanno deciso che dal prossimo anno ci sarà il tie break anche al terzo set di ogni partita, mentre i ...

Coppa Davis - cosa cambia?/ Rivoluzione nello storico torneo di tennis : addio ai 5 set e... : La Coppa Davis viene rivoluzionata: a Orlando sono state approvate le modifiche allo storico torneo di tennis, e naturalmente montano già le discussioni tra i pro e i contro(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Ict : Casaleggio a 'Italia Oggi' - l'Italia può inserirsi nella Rivoluzione digitale : Roma, 08 ago 09:35 - , Agenzia Nova, - Lo stratega del Movimento 5Stelle, Davide Casaleggio, in una intervista a "Italia Oggi" parla di quanto potrà incidere in futuro l'economia... , Res,

Rivoluzione nel ciclismo - Lappartient cambia il World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l'ennesima Rivoluzione nel mondo del ciclismo, l'obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ...

Ciclismo - Lappartient lancia l'ennesima Rivoluzione nel World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l'ennesima rivoluzione nel mondo del Ciclismo, l'obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ...

Ciclismo - Lappartient lancia l’ennesima Rivoluzione nel World Tour : si lavora a due mosse clamorose : Il presidente della Federazione ciclistica Internazionale starebbe pensando di ridurre il numero di corridori per squadra da 6 a 8 e di vietare le radioline Si prevede l’ennesima rivoluzione nel mondo del Ciclismo, l’obiettivo è quello di aumentare lo spettacolo ed evitare che a vincere siano sempre i soliti. AFP/LaPresse Il dominio del Team Sky al Tour de France ha spinto David Lappartient ad intervenire, spiegando ai ...

Rivoluzione nel World Tour - squadre con 6 corridori e via le radioline per aumentare lo spettacolo : Si cambia un'altra volta. Ancora Rivoluzione nel mondo del ciclismo professionistico: i corridori potrebbero scendere da 8 a 6 per ciascuna squadra e questa volta non per motivi di sicurezza. A parlarne è stato ieri il numero uno del ciclismo ...