Riforma Pensioni 2018 Furlan Cisl | “vanno riviste | manca proposta chiara del Governo”

L'economista Giulio Sapelli : 'La Riforma delle pensioni Fornero è stata disastrosa' : Sulle diverse posizioni riguardo il taglio delle pensioni , da parte del Movimento Cinque Stelle [VIDEO] e della Lega, la prima favorevole ad un taglio consistente delle pensioni d'oro, la seconda a favore di un taglio morbido ma più allargato, si apre lo scontro tra i 3 economisti presenti in studio a In Onda su La7: Padoan, Fornero e Sapelli . Esordisce l'ex ministro Padoan, il quale pone la questione della sostenibilita' della finanza pubblica, ...

Di Maio conferma la Riforma Pensioni - l’Europa si appella a Tria : C’era da aspettarselo, i due falchi del Governo Lega-5stelle – Salvini e Di Maio – da mesi sventolano la bandiera delle Pensioni e del Reddito di cittadinanza, e su questo hanno in parte costruito il loro consenso popolare. Fatto sta che il 27 settembre si avvicina, e la data è significativa, perché entro quel giorno dovranno presentare la nota di aggiornamento al Def (documento di economia e finanza): in quella sede dovranno ...

Riforma Pensioni : costi abbordabili per Quota 100 - ma secondo Damiano è penalizzante : Sono tante le misure in materia previdenziale ipotizzate dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle ed inserite nel nuovo contratto di Governo siglato nei mesi scorsi. Si tratta della cosiddetta pensione di cittadinanza, del taglio alle pensioni d'oro, della flat tax e del superamento della precedente Legge Fornero [VIDEO]che ha penalizzato gran parte degli italiani. Circa 8 miliardi per Quota 100 Come ormai tanti sanno, la Quota 100 è uno dei ...