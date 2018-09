Ricostruito in laboratorio il Lego della vita grazie alla biologia sintetica

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) Ha un cuore di ferro e zolfo, è molto piccola e regala elettroni alle cellule per ‘accenderne’ il metabolismo. È stata una proteina come questa, appena ricostruita in, a funzionare come un vero e proprioquando sulla Terra si formavano le prime cellule, mettendone in funzione il metabolismo. La descrive, sul Journal of the American Chemical Society, il gruppoRutger University guidato da Paul Falkowski e che fa parte del progetto Enigma (Evolution of Nanomachines in Geospheres and Microbial Ancestors), finanziato dNasa con sei milioni di dollari. Utilizzando le tecniche, i ricercatori hanno progettato al computer una proteina dstruttura molto più semplice rispetto a quelle attuali: dopo aver dissezionato circa 10.000 proteine, hanno individuato quattro elementi così semplici da essere considerati i primi ...