Ricomincia la scuola | andiamoci senza zaino e con diari uguali per tutti

(Di domenica 2 settembre 2018) Mancano poche settimane per l’inizio della. Zaini nuovi fiammanti, astucci all’ultima moda,all’ultima moda, legati ai beniamini dei cartoni animati e delle serie TV, quaderni a go-go, pubblicità che impazza, per non parlare della valanga dei libri di testo che cambiano troppo spesso e che si usano troppo poco. Secondo i calcoli di Federconsumatori, quest’anno costerà intorno ai 526 euro il corredo scolastico per ogni singolo studente, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2017. Se pensiamo ai nostri nonni, che andavano acon un sussio, una mela e poco altro… c’è da rimanere stupiti. Le cose sono migliorate, si dirà, laè evoluta e bisogna stare al passo con i tempi. Peccato che le scuole non sono evolute così tanto, almeno nella didattica: i bambini stanno seduti la maggior parte del tempo, la lezione si ...