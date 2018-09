Richard | 7 anni | morto annegato nella piscina del residence | «Incastrato in un

Richard - 7 anni - morto annegato nella piscina dell'hotel : «Incastrato in un bocchettone» : Un bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in Sardegna. Il bimbo viveva ad Ogliastra, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno mentre...

Richard Gere sarà padre a 69 anni : A 69 anni Richard Gere diventerà padre. La moglie Alejandra Silva infatti è incinta del loro primo figlio. La coppia è convolata a giuste nozze lo scorso aprile in Spagna, dopo una convivenza durata tre anni. Come rivela ABC, la 35enne sarebbe già in dolce attesa e presto Gere sarà papà per la seconda volta, dopo la nascita di Homer, il figlio – oggi 18enne – nato dal suo matrimonio con l’attrice Carey Lowell, a cui è stato ...