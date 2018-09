Revocata la scorta a Capitano Ultimo | l’uomo che arrestò Riina Lui si scaglia contro lo

fanpage

(Di domenica 2 settembre 2018) Domani, lunedì 3 settembre, verrà definitivamentelaal colonnello Sergio De Caprio, noto come "", l'uomo che nel 1993Totò. Lui su Twitter protesta: "I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti unitila #mafia die Bagarella . No omertà No mobbing di Stato".