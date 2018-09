Reddito di cittadinanza | Di Maio | Deve partire entro il 2019

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà Reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...

I soldi per il Reddito di cittadinanza? Dagli «80 euro» e dalla spesa sociale : Le idee degli economisti filo 5Stelle. Castelli: si pescherà «all’interno del bilancio dello Stato e ci sono le risorse che servono, senza bisogno di nuove tasse»

Grillo : "Tutti abbiano un Reddito - non un lavoro" Castelli : 17 miliardi per quello di cittadinanza : Per inserire nella prossima legge di bilancio il reddito di cittadinanza "siamo in zona Cesarini, ma stiamo affinando il lavoro" ha detto il sottosegretario all'Economia Castelli confermando chela copertura "è da reperire all'interno del bilancio dello Stato". Per Grillo "se il cuore batte deve avere un reddito"

Versiliana 2018 - Mallegni (FI) provoca e litiga col pubblico : “Reddito di cittadinanza per tutti. Evviva il comunismo” : “Reddito di cittadinanza per tutti, soldi per tutti. Evviva il comunismo”. Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, è intervenuto dal palco della festa del Fatto Quotidiano, a Marina di Pietrasanta, provocando i presenti. Una parte del pubblico lo ha contestato e fischiato. “Non è mica semplice venire qui e stare uno contro cento” ha proseguito Mallegni. L'articolo Versiliana 2018, Mallegni (FI) provoca e litiga col ...

Governo - Grillo : 'Con la Lega teniamo l'equilibrio - ora il Reddito di cittadinanza' : 'Anch'io sono fuori da tutto il mondo e vado in giro, sono un comico', dice Grillo nel video con Mujica. Migranti, fonti del Viminale smentiscono lo sblocco dei fondi per Riace: 'Spese anomale' 31 ...

