Raikkonen in testa | Hamilton beffa Vettel

Gp d'Italia : Vettel e Raikkonen in testa nelle libere. Terrore per Ericsson : decolla a oltre 300 km/h : Il programma: sabato ore 12 prove libere, ore 15 qualifiche, Raidue e Sky sport F1,; domenica ore 15,10 gara, Raiuno e Sky sport F1,.

Incidente Alonso/ Video F1 : Hulkenberg lo tampona e vola sopra la testa di Leclerc - Raikkonen si ritira : Incidente Alonso, Video F1: Hulkenberg lo tampona e la McLaren vola sopra la testa di Leclerc, Raikkonen invece si ritira. Le ultime notizie: brividi, Charles salvo grazie all'Halo(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 15:41:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

Formula 1 - test Ungheria 2018 : la seconda giornata in diretta live. Raikkonen in testa : LIVE 14:13 1 ago CLASSIFICA, TOP 5 LIVE : RAI, DEN, KUB, NOR, GEL Continua a leggere 14:25 1 ago Dennis , Kubica e Gasly i tre piloti in pista in questo momento 14:24 1 ago 1'20615 è il crono di Gasly ...

GP d'Ungheria - Mercedes subito in testa - Vettel scavalca Raikkonen : 15° giro - Hamilton fa il giro più veloce in gara, Raikkonen con le stesse coperture si ferma ai box per il primo pit stop e monta le gialle soft. 14° giro - Lewis non sembra...

GP d'Ungheria - Mercedes subito in testa - Vettel scavalca Raikkonen : 7° giro - A Budapest il sorpasso è sempre difficile, con una Red Bull più veloce della McLaren Ricciardo deve impegnarsi a fondo per passare Vandoorne. 5° giro - Il campione...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

Incidente Hamilton Raikkonen/ Video F1 - contatto e testacoda per Lewis : Kimi penalizzato (GP Gran Bretagna) : Incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:35:00 GMT)

F1 : Verstappen show - Raikkonen e Vettel sul podio. Mercedes ko - Seb in testa al mondiale : Max Verstappen trionfa nel Gp di Austria. Il pilota della Red Bull ha precedeuto sul traguardo le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Finite ko le due Mrecedes di Bottas ed Hamilton, ...