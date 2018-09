Rai | Gabanelli | “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse anche con questo

Nessun ripensamento per Milena Gabanelli : "In Rai non torno" : La giornalista ha chiarito i motivi per cui non tornerà a lavorare nella tv pubblica: "i miei pensieri oggi sono da un'altra...

Rai - nel valzer dei direttori è Milena Gabanelli la principessa : Una volta che il Cda di Viale Mazzini avrà scelto l'Ad , Fabrizio Salini può avere brutte sorprese solo dal voto di Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai e Rita Borioni del Pd, e di pari ...

Rai - nuovi direttori dei Tg : Giordano - Gabanelli - Sciarelli e Matano tra i favoriti : Alberto Matano Non solo la nomina del nuovo Presidente e dell’Amministratore Delegato Rai. Sul tavolo del governo ci sono anche i rinnovi dei direttori dei Tg. Un tassello, quest’ultimo, particolarmente strategico e decisivo per gli equilibri del servizio pubblico che verrà: talmente determinante che – secondo indiscrezioni – starebbe rallentando (tra veti e contrappesi) la decisione più imminente da prendere, ossia ...

Totonomi Rai : Giordano o Gabanelli al Tg1 - Sciarelli o Matano al Tg3. Una donna alla presidenza : La 'battaglia' infuria sotto la tranquillità apparente. All'indomani della fumata nera del vertice a Palazzo Chigi, si naviga a vista sulle nomine dei vertici Rai. La deadline resta quella di venerdì ...

Toto-Rai : settimana decisiva per le poltronissime. Carlo Freccero e Milena Gabanelli i candidati più gettonati : La settimana della Rai - ammesso che non si decida di prendere altro tempo, visto che non si è ancora trovata la quadra per la Cassa Depositi e Prestiti - comincia alla ricerca di un accordo tra ...

Milena Gabanelli contro la Rai/ Video - "13 mila dipendenti - 1760 giornalisti ma ultima nelle news" : Milena Gabanelli contro la Rai, la giornalista sul Corriere della Sera denuncia: "13 mila dipendenti, 1760 giornalisti ma è ultima nelle news"

Rai - Milena Gabanelli : 'Doveva decollare tre anni fa e non ha ancora un sito di news online' : Ma ecco il punto: 'Abbiamo la più grande copertura informativa d'Europa e un esercito di giornalisti, eppure, nonostante i telespettatori siano inesorabilmente in calo perché si informano sul mondo ...