Ragazza vestita di bianco terrorizza i Baresi nel cuore della notte

Blastingnews

: RT @harryismyghost: Non provate a giustificarlo dicendo che era vestita in modo provocante: 1 lui è un prete, proprio perché ricopre questo… - ovbmartinez : RT @harryismyghost: Non provate a giustificarlo dicendo che era vestita in modo provocante: 1 lui è un prete, proprio perché ricopre questo… - LaCiulia02 : RT @harryismyghost: Non provate a giustificarlo dicendo che era vestita in modo provocante: 1 lui è un prete, proprio perché ricopre questo… - _ruggeyes : RT @harryismyghost: Non provate a giustificarlo dicendo che era vestita in modo provocante: 1 lui è un prete, proprio perché ricopre questo… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Fa la sua comparsa a sera inoltrata,die con il viso sempre coperto dai suoi lunghissimi capelli neri, si muove furtiva per le strade del quartiere San Paolo a Bari,ndo i poveri malcapitati, soprattutto i più suscettibili. Alcuni potrebbero pensare alla trama di un film horror o a un'attrice in cerca di regista che ha scelto un modo bizzarro per mettersi in luce, non è certo da escludere, ma ciò che ora può suscitare ilarità inizialmente è stato motivo di timori e preoccupazioni per i residenti nel quartiere barese, alcuni dei quali hanno creduto di aver visto un vero e proprio fantasma. Il misterodonna fantasma di Bari Il tutto sembra essere partito dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, poi sono comparse le prime foto ed in fine video che ben presto sono diventati virali. Lasi muoverebbe con cadenza straziante ed irregolare, spesso ...