Radio Bruno Estate 2018 Bologna cantanti e scaletta 2 settembre

Radio Bruno Estate - concertone per 12 - 8 mila in piazza Maggiore : BOLOGNA piazza Maggiore torna ad ospitare un grande evento musicale e nel centro di Bologna rispuntano i varchi per contingentare l'affluenza del pubblico. Come da un po' di tempo a questa parte, ...

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna il 2 settembre - da Annalisa a J-Ax e Dodi Battaglia : Gli ospiti di Radio Bruno Estate a Bologna sono finalmente ufficiali. La manifestazione organizzata dall'emittente Radiofonica emiliana è giunta alle battute finali e si appresta ora a essere accolta da Piazza Maggiore a Bologna, storica location ospitante della serata conclusiva della kermesse. Tra gli ospiti anche un Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh e ora in tour con un progetto da solista, che in Piazza Maggiore avrebbe dovuto ...

Radio Bruno Estate - le star della canzone 'incendiano' Cremona : Cremona - Piazza del Comune ha ospitato nella serata di lunedì 23 luglio l'atteso appuntamento Radio Bruno Estate, kermesse che ha riempito di presenze e di entusiasmo la centralissima piazza ...

Radio Bruno Estate 2018 Cremona : scaletta e cantanti 23 luglio : Radio Bruno Estate 2018 Cremona. Continuano stasera lunedì 23 luglio luglio 2018 gli appuntamenti con il festival itinerante organizzato come sempre dall’emittente Radiofonica emiliana. Ecco di seguito scaletta e cantanti della quarta tappa. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV E STREAMING Radio Bruno Estate 2018 Cremona: scaletta e cantanti 23 luglio Anche quest’anno tornano a presentare il Radio Bruno Estate Alessia Ventura ed Enzo ...

Radio Bruno Estate a Carpi con Benji e Fede - Lorenzo Fragola - Irama e Ghali : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Carpi (Modena) in programma per il prossimo 19 luglio in Piazza Martiri. Tra gli artisti attesi sul palco ci sono Benji e Fede, il duo di Modena che presenterà il nuovo singolo in Radio per l'Estate, Moscow Mule. A Radio Bruno Estate a Carpi Lorenzo Fragola canterà il brano Super Martina e il duo inedito composto da Elodie e Michele Bravi presenterà la canzone estiva Nero Bali. A ...

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno a Cremona il 23 luglio da Einar a Francesca Michielin e Thomas : Gli ospiti di Radio Bruno a Cremona sono finalmente ufficiali. Dopo l'inizio a Cesenatico, la kermesse estiva organizzata dall'emittente Radiofonica modenese è pronta a sbarcare in una nuova location per accogliere un'altra serie di artisti pronti ad arricchire la serata del 23 luglio prossimo. Tra i tanti attesi anche Einar, finalista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ora in giro per i maggiori festival italiani per ...

Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico : scaletta e cantanti 6 luglio : Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico. Torna stasera venerdì 6 luglio 2017 il festival itinerante organizzato come sempre dall’emittente Radiofonica emiliana. Ecco di seguito scaletta e cantanti della prima tappa. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV E STREAMING Radio Bruno Estate 2018 Cesenatico: scaletta e cantanti 6 luglio Anche quest’anno tornano a presentare il Radio Bruno Estate Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Il duo ospiterà ...