Questa Bambina Di 5 Anni è Diventata Famosa Grazie Alla Sua Splendente Chioma Di Capelli

La gola di Questa Bambina è piena di bolle - la mamma corre in ospedale. Il giorno dopo la sua morte - i medici scoprono la triste verità. A cosa bisogna prestare attenzione : Briony Klingberg era una bambina di dieci anni. La sua storia ha fatto il giro del mondo. La sua tragedia è iniziata nel febbraio del 2015, a Adelaide Hills, in Australia. Lei, bambina sorridente e felice, sempre solare e che aveva tutto ci- che si poteva chiedere a quella età, ha visto frantumarsi i suoi sogni in pochi minuti. Quel giorno di febbraio 2015, senza alcun motivo, Briony ha iniziato a lamentarsi con mamma Bridget: sosteneva di avere ...

Vicky Pattison è irriconoscibile in Questa foto da bambina : Un sorriso da far sciogliere anche la più severa delle maestre The post Vicky Pattison è irriconoscibile in questa foto da bambina appeared first on News Mtv Italia.