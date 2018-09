Quel nostro piccolo segreto film stasera in tv 2 settembre | cast | trama | curiosità

Corrado Passera : “Il nostro Paese sarà giudicato per Quel che farà il governo. Sbagliato parlare di complotto” : Qualcuno potrebbe avere il legittimo sospetto che non sia la stagione più ovvia per aprire una banca in Italia, ma non Corrado Passera. Sostiene il banchiere ex ministro che in questa fase «servono istituti disegnati su paradigmi organizzativi del tutto innovativi» e spera che la (sua) nascente Illimity sia la risposta a molti problemi dell’economi...

Corrado Passera : "Il nostro Paese sarà giudicato per Quel che farà il governo. Sbagliato parlare di complotto" : L'ex ministro lancia Illimity, la banca che aiuta le imprese "difficili". "La risposta internazionale alla nostra raccolta di fondi è un atto di fiducia anche per l'Italia"

Quel nostro PICCOLO SEGRETO/ Su Rai 2 il film con Sarah Butle (oggi - 2 settembre 2018) : QUEL NOSTRO PICCOLO SEGRETO, il film in onda su Rai 2 oggi, domenica 2 settembre 2018. Nel cast: Sarah Butler, Peter Benson, alla regia David Winning. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Tuffi - Francesca Dallapè attende il rientro di Tania Cagnotto : “Il nostro sogno è Quello di andare alle Olimpiadi da mamme” : Tania Cagnotto e Francesca Dallapè hanno scritto pagine indelebili dei Tuffi italiani: la storica coppia sincro del trampolino da 3 metri sta per ricomporsi, secondo quanto rivelato da Dallapè alla testata “Alto Adige“. In un’intervista infatti l’azzurra ha abbozzato un programma di massima nel caso in cui la bolzanina volesse tornare alle gare. Naturalmente l’obiettivo finale è uno ed uno solo: “Il nostro ...

Boeri : «Sui migranti bisogna dire la verità - senza Quelli regolari non c'è futuro per il nostro welfare» - I veri numeri dei migranti : Tito Boeri tiene il punto. Il sistema pensionistico e di welfare non può fare a meno degli immigrati per incamerare le risorse con cui pagare le prestazioni a tutti gli italiani. Il presidente dell'...

Vivo : «Il nostro FaceID è dieci volte più preciso di Quello di Apple» - : Lo scorso anno Vivo si è fatta notare per il sopra citato lettore di impronte in-display, primo lettore di impronte digitali al mondo che può essere nascosto sotto lo schermo dello smartphone, ...

Migranti : Di Maio - Quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue - nostro risultato : Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i Migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro ...