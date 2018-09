Psg | Mbappé ha perso la testa? Deschamps | Deve imparare a gestirsi

Psg-Nimes 4-2 : Neymar - Di Maria - Mbappé e Cavani firmano il poker : Un gol confezionato da campioni del Mondo, l'unico modo per domare una neopromossa che non ha nulla rimpiangere. Nonostante il sigillo al 92' di Cavani prima del rosso su reazione all'ennesimo fallo ...

Il Psg vince con il brivido : il solito Mbappé regala il successo contro il Nimes : Quarta vittoria consecutiva per il Psg in Ligue 1 ma che rischi nel match in trasferta contro il Nimes. La partita sembra mettersi subito in discesa per il club ospite, doppio vantaggio firmato da Neymar e Di Maria, la partita sembra già in cassaforte dopo i primi 45 minuti, poi il Psg esce dal campo ed il Nimes trova il pareggio prima con Bobichon e poi con Savanier su calcio di rigore. Sembra finita ma il solito Mbappé regala tre punti ...

Diretta/ Nimes Psg (risultato live 2-3) streaming video Dazn : Mbappè per il vantaggio! : Diretta Nimes Psg: info streaming video e tv della partita, valida per la quarta giornata del campionato francese della Ligue 1. In campo alle ore 17.00.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Diretta/ Nimes Psg (risultato live 0-0) streaming video Dazn : Mbappè pericoloso! : Diretta Nimes Psg: info streaming video e tv della partita, valida per la quarta giornata del campionato francese della Ligue 1. In campo alle ore 17.00.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 17:16:00 GMT)

Buffon : "Al Psg ho legato con Mbappè. La Champions? Non è un'ossessione" : Il portierone ex Juve si è rimesso in gioco al Paris Saint Germain con molta umiltà. Non è sempre il titolare, e non è un problema, ma la Champions la vuole giocare lui

Cavani - Mbappè - Neymar - Psg vince 3-1 : ANSA, - PARIGI, 25 AGO - Tutto facile per il Paris SG contro l'Angers nel match di oggi della 3/a giornata di Ligue 1. La squadra della capitale è stata schierata dal tecnico Thomas Tuchel con un ...

Ligue 1 - Psg-Angers 3-1 : è festa con Cavani - Mbappé e Neymar : Il campione del mondo opta per l'appoggio a Neymar che di sinistro piazza nell'angolino. Poi è gara a senso unico fino, con le giocate show di Ney. Ma allo scadere Areola viene salvato dalla traversa,...

Real Madrid - Mbappé o nessuno. Il Fair Play Finanziario mette a serio rischio il riscatto del Psg : L'esterno campione del mondo si può considerare, almeno per ora, un giocatore del Psg, ma i parigini non hanno ancora versato al Monaco i 180 milioni previsti per il riscatto . Il motivo non è ...

Real Madrid/ Mbappé e Neymar nel mirino - doppio assalto al Psg : ma chi è il vero obiettivo di Perez? : Real Madrid: Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg in vista, ma chi è il vero obiettivo di Perez? AS e Marca seguono due piste diverse...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Real Madrid - scacco al Psg : assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni : MBAPPE’ O Neymar- Come riportato ieri dai colleghi spagnoli, il Real Madrid starebbe meditando sul clamoroso colpo ad effetto sul rush finale di mercato. Florentino Perez sarebbe pronto a sferrare l’attacco al PSG e ad una delle sue due stelle. Mbappè o Neymar: il Real piomberà con forte decisione su uno dei due giocatori qualora […] L'articolo Real Madrid, scacco al PSG: assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni proviene da ...

Real - assalto al Psg : Neymar o Mbappé per "dimenticare" Ronaldo : I Blancos tenteranno il colpo fino al 31 agosto: tutto dipenderà dalla Uefa in relazione a eventuali violazioni del Fai Play finanziario

Real Madrid - assalto al Psg : Mbappé o Neymar per colmare il vuoto lasciato da Ronaldo : A sinistra Neymar, a destra Kylian Mbappé Poco più di una settimana per piazzare il colpo "galactico" e placare i crescenti malumori della piazza. A Madrid, secondo quanto rilancia la stampa iberica, ...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la strategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...

Real Madrid - dalla Spagna : il Psg non riscatta Mbappè? Real pronto all’affondo : PSG NON riscatta MBAPPè- Il PSG potrebbe non riscattare Mbappè dal Monaco al costo di 180 milioni di euro a causa di alcuni problemi legati al Fair Play finanziario. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Chiringuito“, quotidiano che seguì molto da vicino anche il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Come si legge, […] L'articolo Real Madrid, dalla Spagna: il PSG non riscatta Mbappè? Real pronto ...