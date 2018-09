Primo controesodo e partita al Ferraris | viabilità congestionata attorno a Genova

ilsecoloxix

: Liguria: Primo controesodo e partita al Ferraris... #Liguria #controesodo #partita - TuttOSuLinuX : Liguria: Primo controesodo e partita al Ferraris... #Liguria #controesodo #partita - GenovaOnline : Primo controesodo e partita al Ferraris -

(Di domenica 2 settembre 2018) Test per il nodo autostradale, senza il ponte Morandi. Dal pomeriggio traffico in aumento verso il capoluogo e il nord Italia per il rientro dopo le vacanze