: Prato, detenuto aggredisce agenti con una lametta: uno è grave - SkyTG24 : Prato, detenuto aggredisce agenti con una lametta: uno è grave - repubblica : Prato, detenuto aggredisce 4 agenti, uno è grave - CyberNewsH24 : #Prato, detenuto ferisce agente carcere -

Un sudamericanoneldiha aggredito stamane quattro agenti di polizia penitenziario ferendone gravemenre uno a colpi di lametta. A denunciare l'episodio il leader del sindacato di categoria Osapp, Beneduci. L'-si legge in una nota- non sarebbe in pericolo di vita ma gravi sarebbero le lesioni riportate. E' ora ricoverato all'ospedale di. E' andata meglio agli altri tre: solo contusioni.(Di domenica 2 settembre 2018)