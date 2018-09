Prato | detenuto aggredisce 4 agenti in carcere con una lametta | un ferito grave

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) Unsudamericano ha aggredito con unaquattro poliziotti penitenziari neldi, ferendone in manierauno alla gola. A denunciare il fatto, avvenuto domenica mattina, è l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria): il poliziotto, attualmente ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita nonostante la gravità delle ferite. Solo contusioni per gli altri tre. L’aggressore già in passato era stato protagonista di episodi di violenza, tanto da avere subito vari spostamenti in altri istituti di pena. Il motivo dell’aggressione, ricostruisce l’Ansa, è il fatto che non gli è stato consentito l’accesso alla funzione religiosa per le incompatibilità con altri reclusi. Nelinfatti si erano registrati disordini già sabato sera in seguito a scontri tra gruppi di detenuti rivali. Leo Beneduci, segretario ...