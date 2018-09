it.eurosport

: Eurosport : Povero Huesca, il Barcellona vince 8-2: doppiette per Messi e Suarez - - genovesergio76 : Eurosport : Povero Huesca, il Barcellona vince 8-2: doppiette per Messi e Suarez - - MyHappiness1Dhs : RT @Eurosport_IT: Povero Huesca! Il Barcellona vince addirittura 8-2: doppiette per Messi e Suarez... ???? ? - peterkama : RT @Eurosport_IT: Povero Huesca! Il Barcellona vince addirittura 8-2: doppiette per Messi e Suarez... ???? ? -

(Di domenica 2 settembre 2018) Cronaca Pronti, via e ilsubisce subito il primo gol in campionato dall'. Sgroppata di Miramón sulla destra, cross in mezzo con sponda di Samuele Longo e Cucho Hernández devia in ...