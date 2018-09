Ponte sul Chiusella da ricostruire | decide la Regione

Ponte Morandi - Susanna Camusso a Genova : "Se non si interviene sulla mobilità c'è il rischio della delocalizzazione" : 'Se non s'interviene seriamente sulla mobilità temiamo possa esserci una tentazione, una tendenza alla delocalizzazione delle attività produttive'. È questa una delle tante preoccupazioni del ...

Ponte Morandi - nuovo video sul crollo : Nessuna manomissione del video di Autostrade secondo la Procura. Telecamere ko per un calo di potenza. nuovo video diffuso dalla Polizia

Reggio Calabria : stop ai mezzi pesanti sul Ponte Allaro per l'abbassamento di due pile : C'è un altro ponte che desta molta preoccupazione per le sue condizioni di stabilità, si trova sulla strada statale Jonica, il Ponte Allaro. Ieri la prefettura di Reggio Calabria ha sollecitato Anas ad adottare ogni misura idonea a garantire l'incolumità degli utenti dopo che la stessa Anas ha valutato una correlazione diretta fra il passaggio dei mezzi pesanti e gli ...

Cosa potrebbe rivelare il video secretato sul crollo del Ponte Morandi : La procura di Genova sta indagando sul black-out registrato da una telecamera della società Autostrade installata all'imboccatura di Ponte Morandi. L'obiettivo dei giudici è quello di accertare che non vi siano state eventuali manomissioni delle riprese dopo il crollo. Esiste infatti un altro video in mano alla procura di Genova che riprende il momento del crollo di Ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. Si tratta di ...

Crollo Ponte Morandi - piovono le critiche sul CdA di Autostrade : Autostrade per l'Italia estende i beneficiari delle esenzioni dai pedaggi nell'area genovese , rispetto alla prima area di esenzione già operativa per chi viaggia sulle seguenti tratte, Genova ...

Ponte Morandi - i dubbi sul progetto Piano e la Gronda dimenticata : “Genova è una città dura che si compiace di essere sentimentale. Immagina sé stessa rude, ma dolce nel segreto. Il misantropo di buon cuore è un personaggio importante della commedia dialettale che essa recita nella vita. Un buon genovese non deve mai dimostrarsi commosso, ma voltate le spalle deve sempre asciugare una lagrima di soppiatto”, Guido Piovene, Il Viaggio in Italia, Bompiani 1951. Ecco, il pudore, carattere distintivo di Genova, la ...

Crollo Ponte Genova : l’allerta in Liguria blocca i lavori sul greto del torrente Polcevera : A causa dell’allerta meteo codice giallo diramata dalla protezione civile regionale ed emessa da Arpal, i lavori di recupero materiali e detriti del viadotto Morandi sul greto del torrente Polcevera verranno interrotti dalle 21 fino al termine dell’allerta stessa. Dal momento dell’entrata in vigore dell’avviso, tutti i mezzi e il personale presenti nell’alveo del fiume Polcevera devono abbandonare l’area, e di ...

Crollo Genova - Autostrade non avrebbe consegnato tutti i documenti sul Ponte Morandi : Fra i documenti che Autostrade mandò alla Commissione tecnica del Provveditorato della Liguria che doveva esprimersi sul progetto di rinforzo dei tiranti del viadotto Polcevera ne mancava uno. Autostrade non avrebbe consegnato la relazione del 1981 con cui l’ingegnere Riccardo Morandi segnalava alcune forti criticità nel ponte, in particolare riguardo alla corrosione del cemento.Continua a leggere

Genova - il ministero : "Autostrade non consegnò tutti i documenti sul Ponte Morandi" : Il gruppo Autostrade non consegnò al Provveditorato della Liguria la documentazione completa sulle criticità relative al ponte Morandi di Genova , crollato il 14 agosto. A riferirlo sono il ministero ...

Atlantia - alleanza con Fincantieri sul Ponte di Piano per le vittime di Genova : Autostrade è pronta e ha un Piano preciso e circostanziato con una serie di 'opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera'. Ma è anche aperta a contributi di qualità, come l'...

Vincenzo Boccia : “Ci giochiamo tutto sul Ponte - non si nazionalizza per decreto” : Il benzinaio che lavora nella zona sotto il ponte Morandi probabilmente ignora di avere un alleato nel presidente degli industriali italiani: «In quella stazione di servizio - dice Vincenzo Boccia - si vendevano migliaia di litri di benzina, ora parliamo di pochi litri al giorno. Così come il grande magazzino della zona ha avuto un calo del 30% deg...

Vincenzo Boccia : "Ci giochiamo tutto sul Ponte - non si nazionalizza per decreto" : Il leader di Confindustria su Genova: «Bene coinvolgere Fincantieri, ma non bisogna cedere al pregiudizio che privato sia sinonimo di cattivo affare»