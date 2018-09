Ponte Morandi | ora monta la rabbia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 settembre 2018) di Francesco Desogus Sulci siamo passati tutti. Inevitabile anche per un sardo come me in auto e diretto o di ritorno da qualche parte in “Continente“. Inutile negarlo, chiunque poteva subire la sorte assurda di quei poveretti. L’incommensurabile, l’imprevisto, chiamalo pure destino, spaventa a chi non subisce, a chi legge dopo. Poi, se orala, è perché non si vuole assistere di nuovo a un film già visto mille volte, con un finale, dopo molto tempo, senza colpevoli, un incidente, forse un fulmine. Tutto si risolverà come un tragico caso? Il popolo non è più il popolino da accontentare, volgare e analfabeta. Il popolo è cresciuto, decide e se ritiene, applaude o fischia, sono cittadini. Non sta in piazza con lo sguardo all’insù a prendere per buono e giusto tutto ciò che il principe propina dal balcone reale. E’ consapevole e, soprattutto, ...