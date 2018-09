Ponte Morandi | Lunardi punta il dito su D’Alema | Prodi e Bersani

Blastingnews

(Di domenica 2 settembre 2018) “Di certo il governo in carica che firmò la concessione poco prima delle nuove elezioni fu il governo D’Alema”. Pietro, ingegnere civile ed ex ministro dei Trasporti durante il secondo governo guidato da Silvio Berlusconi dal 2001 al 2006, non accusa assolutamente l’esecutivo di centrosinistra di essere responsabile in qualche modo del crollo delVIDEO a Genova. Si limita, invece, a ricordare come il lauto contratto, siglato nel 1999 tra Autostrade per l’Italia dei Benetton e la societa' pubblica Anas, ebbe come padrini politici proprio Massimo D’Alema, Pierluigiallora ministro dei Trasporti e Romanoche, durante il suo secondo governo 2006-2008, avrebbe “ritoccato” il contratto, sempre in senso favorevole al gruppo di Ponzano Veneto.ricorda il ruolo del governo D’Alema Nell’intervista esclusiva rilasciata ieri al quotidiano ...