Polizia usa il taser per bloccarlo | 17enne ha un attacco cardiaco | è grave

Attentato Amsterdam - Polizia : “Afghano arrestato ha agito per terrorismo”. Le vittime sono due cittadini Usa : L’afghano arrestato ieri dalla polizia per aver accoltellato due persone alla stazione di Amsterdam ha agito per “per terrorismo” come riferiscono le autorità olandesi. I due passanti accoltellati alla stazione centrale sono cittadini statunitensi come ha reso noto l’ambasciatore americano, Pete Hoekstra, sottolineando di essere “in contatto con loro e le loro famiglie”. La polizia aveva ferito a colpi d’arma da fuoco ...

USA : Vanessa Marquez - ex star di E.R. è stata uccisa in casa sua dalla Polizia : Vanessa Marquez. attrice americana famosa per la sua partecipazione alla fortunata Serie TV degli anni '90 E.R. - Medici in prima linea è stata uccisa dalla polizia nella sua casa californiana. Secondo quanto riportato dai media americani, Vanessa che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi mesi era in preda ad una grave crisi epilettica, dava segni d'instabilita' mentale e non voleva farsi aiutare. La notizia ha fatto il giro del mondo e, ...

Bologna - rubano computer che bimbo disabile usava per parlare a scuola : Polizia lo ritrova : Dopo l'appello del padre del bimbo e le ricerche serrate della polizia, il computer è stato rinvenuto grazie a una segnalazione anonima. "Abbiamo finito per mettere tanta pressione addosso ai ladri che alla fine hanno restituito anche il computer di un altro bambino disabile" ha spiegato il capo della Squadra mobile bolognese.Continua a leggere

Apre la caccia a Ragusa : i consigli della Polizia Provinciale : Apertura della caccia a Ragusa. I consigli e la vigilanza della Polizia Provinciale. Ecco quali sono. Martedi' e venerdi' le giornate del silenzio

Gerard Depardieu - l'accusa devastante dalla Polizia di Parigi : 'Ha stuprato una ventenne' : La procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare sulla star del cinema Gerard Depardieu 'per stupri e aggressioni sessuali' a seguito di una denuncia presentata lunedì. È quanto si apprende da ...

Chemnitz - Polizia sotto accusa : "Ha passato notizie ai neonazi" : La tensione politica in Sassonia è però in aumento. Il numero due del governo di grande coalizione al potere a Dresda, il socialdemocratico Martin Dulig ha ammesso: 'Abbiamo un grosso problema da ...

Usa - sparatoria a Jacksonville : almeno 4 morti e 11 feriti. Polizia : “Ucciso un sospetto aggressore” : Sono almeno quattro i morti e undici i feriti nella sparatoria al festival a Jacksonville, in Florida. L’aggressione è avvenuta durante un torneo di Madden, il videogioco dedicato al football NFL, in corso in un bar del centro commerciale Jacksonville Landing. L’ufficio dello sceriffo invita in un tweet a stare lontano dall’area che ”al momento non è sicura”. E sempre via social afferma che un sospettato è morto, mentre non è certo ...

USA : a 8 anni porta fuori il cane da sola - vicina fa intervenire Polizia e servizi sociali : Corey Widen, mamma 48enne di Wilmette (tranquillo sobborgo di Chicago, nell'Illinois) è stata indagata dai servizi sociali per aver permesso alla sua bambina di 8 anni, Dorothy, di portare fuori da sola il loro cane. Una vicina, vedendo la piccola passeggiare per il quartiere, ha pensato di chiamare la polizia: gli agenti hanno interrogato la donna e, nonostante sia emerso che la bimba non avesse corso alcun pericolo, hanno avvertito gli ...

Rimini - due allievi di Polizia accusati di violenza sessuale su una turista tedesca. Il Comune annuncia di volersi costituire come parte ... : Rimini Due giovani, di 21 e 23 anni, indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. I due ragazzi, studenti della Scuola per allievi agenti di polizia di Brescia ...

Rimini - due allievi di Polizia sono accusati di violenza sessuale : Due studenti della Scuola per allievi agenti di polizia di Brescia sono indagati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista inglese.I due poliziotti di 21 e 23 anni sono stati identificati dalla polizia di Stato di Rimini. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso sabato nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Le indagini affidate alla Squadra Mobile sono coordinate dal sostituto procurare Davide Ercolani. Gli ...

Asia Argento accusata di molestie - la Polizia di Los Angeles : “Nessuna indagine aperta” : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia a Afp dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che al momento non esiste ...

Come lavora la Polizia negli Usa : la verità nascosta : L'uso della forza letale è un fatto di cronaca molto coperto dai media , sia i nostri che quelli degli Usa, ed abbiamo chiesto al Comandante DeSantis Come l'addestramento affronta questo tema. Gli ...