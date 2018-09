Pogba vuole lasciare lo United e sogna la Juve già a Gennaio

calcioweb.eu

: TS: 'Pogba vuole Ronaldo. Il 'polpo' ha rotto con Mourinho e punta a raggiungere CR7 già a gennaio. La nuova regola… - forumJuventus : TS: 'Pogba vuole Ronaldo. Il 'polpo' ha rotto con Mourinho e punta a raggiungere CR7 già a gennaio. La nuova regola… - GoalItalia : Clamoroso dall'Inghilterra: #Pogba avrebbe comunicato al Manchester United di voler tornare alla #Juventus ???? - lnogoom : RT @pavanmassimo: Il daily Express anticipa un possibile ritorno di #pogba alla #juventus giá a gennaio, motivo? Vuole giocare con #crist… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Pogba vuole lasciare il Manchester: l'indiscrezione del Sunday Express e non lascia dubbi sulle intezioni del francese campione del Mondo. Che il centrocampista francese non fosse in ottimi rapporti con Josè Mourinho era chiaro da tempo, ma ora la rottura è definitiva e porterà il Campione del Mondo all'addio a Manchester.