Pirelli | per Hamilton gestione gomme ok

F1 - presentate le candidature per la fornitura delle gomme. Pirelli non è sola! Sarà sfida con la Hankook? : Jean Todt, Presidente della FIA, ha confermato che altri costruttori di pneumatici oltre a Pirelli hanno presentato un’offerta per il contratto di fornitura delle gomme per la Formula Uno nel periodo 2020-2023. Alcune fonti, come riporta it.motorsport.com, parlano del possibile inserimento della Hankook, teoricamente la principale minaccia per la Pirelli. Un’indiscrezione confermata anche dal fatto che la Michelin si è ufficialmente ...

Pirelli con le Nazioni Unite per la sicurezza stradale : Pirelli è la prima società di pneumatici a supportare il Fondo delle Nazioni Unite “Road Safety Trust Fund” e – con lo scopo di supportare il Fondo nell’avere un impatto significativo sulla sicurezza stradale a livello globale – fornirà un primo contributo di 600.000 dollari (2018-2019). Nel contempo, Filippo Bettini, Chief Sustainability and Risk Governance […] L'articolo Pirelli con le Nazioni Unite per la sicurezza stradale ...

BORSA MILANO debole in apertura - male Tim e Pirelli - rimbalza Tenaris : Piazza Affari è in ribasso nella prima mezz'ora, in un mercato calmo senza spunti, che attende novità sul fronte della politica fiscale del governo italiano. Il Btp è poco mosso in attesa del pronunciamento di Fitch sul rating del Paese in serata. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib e l'AllShare perdono lo 0,7% circa. ** L'...

Pirelli pronta per i carichi e le velocità di Monza : Per la sua gara di casa nel Tempio della velocità a Monza, Pirelli ha nominato i P Zero White medium, Yellow soft e Red supersoft: gli stessi scelti nelle ultime due edizioni del GP d’Italia, con la differenza che quest’anno le mescole sono più morbide di uno step rispetto al 2017. Le monoposto più prestazionali […] L'articolo Pirelli pronta per i carichi e le velocità di Monza sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - GP Emirati Arabi 2018 : scelte le gomme per Yas Marina. Pirelli porta le mescole morbide : La Pirelli ha annunciato quali mescole di gomme verranno utilizzate nel GP degli Emirati Arabi Uniti, l’ultimo appuntamento del Mondiale F1 in programma nel weekend del 23-25 novembre. La casa milanese ha comunicato che a Yas Marina verranno portate le tre mescle più morbide: hypersoft (rosa), ultrasoft (porpora) e supersoft (rossa). Pacchetto dunque estremo per la gara che potrebbe decidere il titolo iridato: la battaglia tra Ferrari e ...

Motocross : nel GP della Svizzera 69° Titolo per Pirelli : Per il terzo anno consecutivo la pista di Frauenfeld ha ospitato il GP della Svizzera, 16° round del Campionato Mondiale FIM Motocross 2018. Con ben quattro prove di anticipo, Pirelli si è assicurata matematicamente il Titolo della classe MX2 portando a 69 il numero di allori iridati conquistati nel Campionato Mondiale Motocross. Sul fondo duro […] L'articolo Motocross: nel GP della Svizzera 69° Titolo per Pirelli sembra essere il primo ...

Firenze - al presidio dei lavoratori dell’ex Pirelli Bekaert di Figline Valdarno arriva anche Sting e canta con gli operai : Visita eccellente questa mattina davanti ai cancelli della Bekaert a Figline Valdarno (Firenze) dove gli operai sono in presidio permanente dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento e il conseguente licenziamento dei 318 lavoratori: intorno alle 11, chitarra in spalla, è arrivato Sting, Figlinese d’adozione perché da anni possiede in zona una tenuta. Il cantante inglese ha ascoltato le storie degli operai e si è intrattenuto con loro ...

Il ritorno di Luna Rossa - accordo Prada-Pirelli per l’America’s Cup 2021 : Luna Rossa si sta preparando ad affrontare il percorso che la porterà verso la 36esima America’s Cup, in programma ad Auckland nel marzo 2021, stringendo un accordo con Pirelli che diventerà il co-title sponsor con Prada dell’imbarcazione eletta Challenger of the Record della manifestazione. In virtù di questo titolo, saranno gli italiani, insieme ai neozelandesi, a organizzare le gare e a decidere quali saranno le regole in gioco ...

Pirelli e Prada per Luna Rossa all’America’s Cup : Pirelli ha sottoscritto con Luna Rossa Challenge un accordo per realizzare una partnership finalizzata allo sviluppo del progetto pluriennale che porterà Luna Rossa a partecipare alla prossima edizione dell’America’s Cup, in programma in Nuova Zelanda nel corso del 2021. Pirelli e Prada saranno co-title sponsor dell’imbarcazione e illustreranno in dettaglio i loro programmi in un […] L'articolo Pirelli e Prada per Luna Rossa ...

America's Cup - accordo Luna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Marco Tronchetti Provera, CEO Pirelli: ' Abbiamo sottoscritto questo accordo perché porterà il brand Pirelli in tutto il mondo. La Coppa America, come nei motori la Formula 1, è il trofeo velico più ...

America’s Cup - accordo Luna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Svolta importantissima per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2021. Mancano ancora tre anni all’appuntamento cruciale per il mondo della vela ma il team italiano si sta già muovendo per arrivare preparato all’appuntamento e puntare al prestigioso trofeo. Oggi è stata sottoscritta una partnership con Pirelli per sviluppare un progetto pluriennale. Dunque Pirelli e Prada saranno Co-title sponsor dell’imbarcazione, ...

Luna Rossa e Pirelli insieme per la sfida dell'America's Cup : ... sportiva e tecnologica, capace di portare l'Italia e il brand Pirelli in tutto il mondo. La Coppa America, come nei motori la Formula 1, è il trofeo velico più prestigioso, con una grande storia e ...

Rialzo controllato per il settore automotive dell'Italia - +0 - 69% - - seduta effervescente per Pirelli : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto italiano auto e ricambi, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Automobiles & Parts, che mostra un progresso ...

Rialzo controllato per il settore automotive dell'Italia - +0 - 69% - - seduta effervescente per Pirelli : Senza grandi spunti rialzisti il comparto italiano auto e ricambi , che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Automobiles & Parts , che mostra un progresso moderato. ...