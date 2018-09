PICCOLO GRANDE AMORE Su Italia 1 il film con Raoul Bova oggi | 2 settembre 2018

QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE/ Su Italia 1 il film con Emanuele Bosi (oggi - 2 settembre 2018) : QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 2 settembre 2018. Nel cast: Emanuele Bosi e Maria Palma Petruolo, alla regia Riccardo Donna. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 04:43:00 GMT)

Neil Armstrong - il primo uomo sulla luna che disse : “Un PICCOLO passo per un uomo - un grande passo per l’umanità” : Si intitola "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" di James Hansen la biografia ufficiale del primo uomo a mettere piede sulla luna da cui è tratta la sceneggiatura di "First Man", pellicola di Damien Chazelle apertura della 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Un libro che racconta la vita dell'uomo che disse la celebre frase: "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità".Continua a leggere

Badodi - PICCOLO e grande pittore sentimentale : La sua anima, in sintonia con il mondo degli espressionisti e con van Gogh, di cui in quegli anni proprio l'amico Migneco fu il più convinto interprete e traduttore, si specchia in luoghi di vita ...

Ant-Man and the Wasp - il ritorno del PICCOLO - grande eroe : Certo era difficile replicare l’intricato set di circostanze, licenziamenti, riscritture e ingerenze dei produttori che hanno creato quel piccolo miracolo che è stato Ant-Man. Per il secondo film dedicato a Scott Lang e soci, Ant Man and the Wasp, la Marvel si è affidata in maniera più diretta a Peyton Reed (l’uomo che aveva recuperato e rattoppato il primo dopo il licenziamento di Edgar Wright) e il risultato è un film Marvel più canonico, più ...

Il grande schermo è "PICCOLO" Downton Abbey diventa film : All'inizio, tolte rarissime eccezioni (come Star Trek o The Addams) la direzione della corrente era chiara. I film di grande successo diventavano serie tv. Per carità, succede ancora, vedasi il recente e mal riuscito adattamento di Pic Nick a Hanging Rock, però ormai le serie sembrano aver preso il sopravvento. Per accorgersene basta vedere l'immediato clamore che si è creato attorno alla notizia che Downton Abbey, una delle serie più amate, ...

Luna - il 20 luglio di 49 anni fa lo sbarco/ Video Apollo 11 - il “PICCOLO GRANDE passo” dell'uomo : Luna, il 20 luglio di 49 anni fa lo sbarco: Video. Apollo 11 e il “piccolo grande passo” dell'uomo voluto fortemente da John F. Kennedy che però non vide mai quell'impresa(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Quel 'PICCOLO GRANDE passo' di 49 anni fa : Il 20 luglio del 1969, esattamente 49 anni fa, per la prima volta, un veicolo spaziale pilotato dall'uomo, toccava il suolo di un altro corpo celeste: la Luna. Erano le 20.18, ora italiana, quando il ...

'Downton Abbey' dal PICCOLO al grande schermo : al via le riprese del film - TV/Radio - Spettacoli : A tre anni dalla fine della serie tv, 'Downton Abbey' diventa un film. La saga dell'aristocratica famiglias Crawley approda sul grande schermo, con l'atteso film 'Downton' le cui riprese cominceranno ...