Perugia | esplode un prodotto per la pulizia | donna muore dopo 15 giorni di ricovero

(Di domenica 2 settembre 2018)20di degenza in ospedale unadi 32 anni è morta a causa di un incidente domestico avvenuto in provincia di, precisamente a San Martino in Colle. Diverse le ferite, le fratture e le lesioni gravi riportate dallanella giornata del 13 agosto durante l'esecuzione di alcuni mestieri domestici: sembra infatti che nel corso delle operazioni didel bagno un liquido infiammabile sia esploso addosso alla, che probabilmente stava usando unper detergere la stanza. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito il boato pensando che si trattasse dell'esplosione di una bombola, talmente è stato roboante il rumore udito, questo quanto riportato dai colleghi de 'Il Mattino'. Lasi è gettata dalla finestra per evitare le fiamme Stando a quanto riportato dalla stampa locale, laera stata immediatamente avvolta dalle fiamme e,...