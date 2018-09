Perfetto | romantico e divertente | il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez fra stile

sportfair

: Ma come fate a vedere tutto romantico, perfetto quando nemmeno gli amici di una vita c’erano? Romantico sarebbe sta… - fridandme1 : Ma come fate a vedere tutto romantico, perfetto quando nemmeno gli amici di una vita c’erano? Romantico sarebbe sta… - ShuttleDirectIT : La tua guida per scegliere il perfetto Riad Romantico a #Marrakech - AlloggiOnline : ?? Davvero particolare questo b&b di charme, non trovi? E’ il Covo degli Angioini, ideale per un perfetto soggiorno… -

(Di domenica 2 settembre 2018) Unda favola:sono finalmente marito e moglie tra le critiche degli invidiosi e l’amore di parenti e amici E’ andato in scena ieri, a Dimora delle Balze, a Noto, in Sicilia, ilpiù atteso dell’anno. Altro che il Principe Harry e Meghan:hanno ‘stravinto’. Due giornate di festeggiamenti incredibili:è arrivata in Sicilia, col piccolo Leone, con qualche giorno d’anticipo, per gli ultimi dettagli, ma venerdì è stata raggiunta da un’incredibile ciurma capitanata dallo sposo. Un aereo inVictoria’s Secret: tappeto fucsia con la scritta “The Ferragnez”, la madre diad accogliere gli ospiti in versione hostess e tanto divertimento. Tuttoper questo‘reale’: sin dall’aereo tutto è stato curato nei minimi ...