Perché sui tagli alle pensioni d' oro l' Ue sta con il M5s

Perché sui social si è tornato a parlare di Cristina D'Avena : Se in Italia esiste un personaggio che mette tutti d’accordo, al quale tutti indistintamente siamo affezionati e che, in un’orda di affetto psichedelico ci raggruppa tutti nello stesso abbraccio, ricchi e poveri, Nord e Sud, isolani e terrestri, quello è certamente Cristina D’Avena. Un personaggio che è entrato nelle nostre vite da piccoli e che non abbiamo mai dimenticato. La voce della nostra infanzia, delle ...

Di Maio contro Oettinger : “Ue si fa sentire solo Perché abbiamo detto che non daremo più soldi - sui migranti nessuna solidarietà” : Prosegue lo scontro tra Italia e Ue: "Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione... La nostra posizione sul veto al bilancio resta, se poi nei prossimi giorni vorranno cominciare a riscoprire lo spirito di solidarietà allora forse ne parliamo", ha replicato il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Musk torna sui suoi passi e spiega Perché Tesla continuerà ad essere quotata in borsa : Ma perché Musk non si è chiarito con i suoi principali azionisti prima di fare l'annuncio? Autore Mario Falorni Categoria Economia

Elisabetta Canalis ecco Perché non faccio vedere mia figlia sui social : Elisabetta Canalis è una mamma premurosa. La Canalis come tutti i genitori fieri dei propri figli, posta spesso foto della piccola Skyler sui social. Ma c’è un elemento ricorrente che accomuna tutti i teneri scatti. In nessuna delle immagini condivise su “Facebook” e su “Instagram” appare mai il viso della piccola. E i fan, incuriositi dalla scelta della loro beniamina, le avrebbero chiesto spiegazioni. La risposta di Elisabetta non si ...

Federica Panicucci spiega : ecco Perché non mette le foto dei figli sui social : Federica Panicucci spiega perché è restia nel mettere le foto dei figli sui social: l’intervista In una lunga intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato delle vacanze passate e dei suoi prossimi impegni in televisione. La conduttrice, come molti sanno, ritornerà anche quest’anno al timone di Mattino Cinque. L’estate, invece, Federica […] L'articolo Federica Panicucci spiega: ...

Crollo ponte Genova : alibi inutili Perché tutti sapevano Il video Allarmi inascoltati - dubbi sui tiranti Il racconto : 'Esplosione come bomba'... : ... tra l'altro, assesta un colpo durissimo a una città come quella della Lanterna già colpita negli ultimi anni da più eventi rovinosi e oggi spezzata in due, con danni gravissimi per tutta l'economia ...

Legge di Bilancio - Perché sui conti pubblici italiani lo spread è in agguato : Francis Scott Fitzgerald disse: «Datemi un eroe, e vi scriverò una tragedia». I messaggi rassicuranti sulla prossima Legge di Bilancio si susseguono, a partire da quelli del ministro...

Sciopero Ryanair - Perché la low cost rischia di colare a picco sui contratti europei : Ryanair, il vettore low cost irlandese, si prepara a un venerdì tumultuoso. Lo sciopero dei sindacati dei piloti di cinque paesi Ue (Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia)...

Perché non arriva Oreo su Honor 8? Solo speranza HiSuite e pacchetto B407 pure pronto : Perché Oreo su Honor 8 ancora non è disponibile in Italia per tutti i possessori di questo smartphone nonostante l'avvio della distribuzione del pacchetto? Nei giorni scorsi, abbiamo segnalato le modalità per accorciare i tempi di attesa per Android 8.0 sul diffusissimo device ma è giusto pure fare il punto della situazione su quali siano i programmi di rilascio del prezioso firmware. Le notifiche via OTA del pacchetto software arriveranno mai ...

Perché la Lega ha attaccato il ministro Moavero sui migranti : Il paragone degli emigrati italiani del secolo scorso con i migranti che sbarcano sulle nostre coste, ispirato al ministro degli Esteri dall’anniversario della strage di Marcinelle, spacca il governo. Quel parallelismo è giudicato offensivo dalla Lega che ribatte con i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Paragonare gli italiani che sono emigrati nel mondo, a cui nessuno regalava niente ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu e la rincorsa sfumata. Perché non ha vinto la medaglia? La delusione sui 100 metri : Era l’uomo più atteso del giorno nell’universo sportivo alle nostre latitudini, era il ragazzo attorno alle quali si avvolgevano i sogni di vincere una medaglia sui 100 metri agli Europei 2018, era la nostra punta di diamante chiamata a riportarsi sul podio della specialità regina ma purtroppo tutto è naufragato con un deludente quinto posto. Oggi Filippo Tortu non ha corso sui livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi mesi, ...