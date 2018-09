Pd scende in piazza | ironia M5S

Tajani : «Io con gli imprenditori se decidono di scendere in piazza» : Il governo non ha una politica industriale, non si sa se l'Ilva chiude oppure no, se la Tav si fa oppure no, non c'è alcun sostegno alle piccole e medie imprese. Sui Btp a dieci anni paghiamo il 3,25 ...

Imprenditori al governo "scenderemo in piazza insieme ai dipendenti" : Gli Imprenditori adesso mettono nel mirino il governo e promettono di scendere in piazza. Da Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto arriva un monito chiaro per l'esecutivo: "Scendere in piazza? Come ha detto il presidente Boccia abbiamo una modalità diversa per esprimere il nostro malcontento. Ma se la direzione presa dal governo continuerà a essere questa con gli stessi atteggiamenti, con l"impresa indicata mediaticamente come il ...

Imprenditori veneti : "Pronti a scendere in piazza contro il governo" - : Per Matteo Zoppas, leader regionale di Confindustria, "prima di decidere, vogliamo vedere i prossimi passi contro la precarietà delle aziende". Le critiche all'esecutivo riguardano, soprattutto, ...

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 833 Euro : Aggressivo avvitamento per il produttore italiano di pelletteria , che tratta in perdita del 2,65% sui valori precedenti. L'andamento di Piquadro nella settimana, rispetto al World Luxury Index , ...

Piazza Affari : Banca MPS scende verso 2 - 087 Euro : Retrocede molto l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,07%. L'andamento di Monte Paschi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

A Milano vertice Salvini-Orban - la sinistra scende in piazza per protesta : La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il ...

Baudo contro Salvini : "scendete in piazza la Diciotti deve sbarcare" : ... provo un sentimento di dolore e al contempo di pietà collettiva: i gesti di chi si impegna ogni giorno per accogliere i migranti sono azioni concrete, a differenza di quanto fa la politica'. Anche ...

Baudo contro Salvini : "scendete in piazza ?la Diciotti deve sbarcare" : Sul caso della nave Diciotti, ferma al porto di Catania con 150 immigrati a bordo, è ormai partita la gara della Sinistra per lanciare la frase più a effetto contro il governo e in particolare contro il ministro Matteo Salvini che in questi giorni sta ricevendo decine di denunce.Dopo Fabio Fazio, Roberto Saviano e tanti altri intellelttuali e non, è la volta di Pippo Baudo. Il conduttore dimostra di non sposare per niente la linea del ministro ...

Piazza Affari : Ratti scende verso 2 - 923 Euro : Retrocede molto la big italiana del tessile , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,27%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari amplia rialzi - +1% - - spread scende a 266 punti : Milano, 21 ago., askanews, - Piazza Affari si rafforza ulteriormente, Ftse Mib +1% a 20.678 punti, a metà mattinata ed è in deciso restringimento lo spread tra Btp e Bund a 266 punti, con il ...

68 E OLTRE/ scendere in piazza senza rinunciare alla fede - la lezione dei paesi dell'Est : Il '68 è stato una riscoperta del soggetto, ma mentre questo in Occidente ha preso la strade della ribellione, nei paesi dell'Est si faceva una scelta diversa. FRANCESCO BRASCHI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 06:10:00 GMT)68 E OLTRE/ La rivoluzione morta nella culla, di G. OrsinaLETTURE/ Il '68, Gs e "Sicilia studenti", per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie, di J. Nicolosi

Piazza Affari positiva. Crolla Atlantia - scende lo Spread : Teleborsa, - Sessione positiva per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , sostenute dai segnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina in merito alla guerra dei dazi. Buone notizie sono giunte ...

Piazza Affari positiva. Crolla Atlantia - scende lo Spread : Sessione positiva per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , sostenute dai s egnali di disgelo tra Stati Uniti e Cina in merito alla guerra dei dazi . Buone notizie sono giunte anche ...

Piazza Affari - Atlantia giù. Ma lo spread scende a 277 punti : Atlantia resta congelata all'inizio della seduta di Piazza Affari, che parte con un lieve rialzo dell'indice generale, +0,4%, seguendo l'intonazione cauta ma positiva dei mercati europei. A metà ...