Pd | Nicola Zingaretti | “Voglio fare il segretario No ad alleanze con il Movimento 5

Nicola Zingaretti non esclude di cambiare nome al Pd. Gentiloni scettico - muro dei renziani : cambiare nome al Pd? "A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del Fatto commentando l'ipotesi di un cambio di nome ...

Versiliana 2018 - Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta : Il direttore de ilFattoquotidiano.it Peter Gomez intervista in esclusiva il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla festa del Fatto in corso al parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta. (qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista Nicola Zingaretti. Speciale de La Confessione in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pd - Nicola Zingaretti : “Contro il populismo serve un’alternativa. C’è il rischio di deriva autoritaria per l’Italia” : “Dobbiamo andare a fondo nella riflessione e io penso che un punto ci sia, tra i tanti, poi se ci vogliamo raccontare che la gente non ci capisce, facciamolo ma non può essere solo questo. Non può essere nemmeno solo l’attesa che loro governino male perché poi torneranno a votare noi. Non sarà così. O noi prepariamo una alternativa o loro alzeranno l’asticella contro le istituzioni per una deriva autoritaria dell’Italia. Se noi non ...

'Ora basta - dobbiamo reagire : il domani è di chi ha il coraggio di inventarlo' - di Nicola Zingaretti - : C'è un immenso bisogno di nuovi protagonisti, di una dimensione collettiva della politica e di leader che sappiano guidare una comunità producendo sintesi tra diversità e poi decidere. Il tempo per ...

Politica. Nicola Zingaretti a Porto Fuori : governo drammatico - nuovo Pd per costruire alternativa : C'era molta attesa per l'arrivo e l'intervento di Nicola Zingaretti - Presidente della Regione Lazio e candidato alla futura guida del PD - alla Festa dell'Unità di Porto Fuori. E lui ieri venerdì 13 ...

Nicola Zingaretti : "Matteo Renzi non ascolta mai - è un limite enorme" : "A me quello che più mi ha colpito dell'intervento di Matteo e un po' anche mi è dispiaciuto è che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, delle ragioni degli altri. Per un leader è un grandissimo limite". A dirlo è Nicola Zingaretti, che ha commentato con i giornalisti il discorso di Matteo Renzi all'assemblea Pd.Zingaretti continua: "Nostalgia Ds dice Renzi? Caricature di chi non ha ...

Nicola Zingaretti candidato segretario del Pd : Nicola Zingaretti c’è. Il governatore del Lazio risponde con un inequivocabile “io ci sono” alla domanda del giornalista Aldo Cazzullo il quale, durante un’intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, gli chiede se sia sua intenzione candidarsi alla segreteria del Pd [VIDEO]. Il fratello del celebre attore Luca, protagonista della fiction Rai Il commissario Montalbano, chiama a raccolta il popolo disperso della sinistra e del partito, ...

Nicola Zingaretti : 'Farò un Pd diverso. I 5 stelle si divideranno - dovremo confrontarci' : Ricostruire una cultura politica che ti faccia sentire parte di qualcosa. Sostituire alla rabbia interna la passione, alla polemica il contenuto'.

Nicola Zingaretti si candida alle primarie del PD : "Io ci sono. Anche se sono il primo a dire che il problema fondamentale non è il segretario". Nicola Zingaretti è pronto a farsi avanti e prendersi cura del Partito Democratico. Il Presidente della Regione Lazio è pronto a ricostruire la cultura politica del suo partito: "Riaprire una sfida collettiva. Molti di noi sono fuori da noi. C’è un popolo di competenze e di sensibilità che è disperso, frammentato. E c’è una nuova generazione, molto ...