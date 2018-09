Paul McCartney e la droga | “Ho preso la Dmt e ho visto Dio” L' ex Beatles | “L' apparizione

Paul McCartney e la droga : "Una volta ho preso la Dmt. E ho visto Dio - era enorme" : "Una volta ho preso una droga, la Dmt. Eravamo il gallerista Robert Fraser, io, un paio d'altri. Siamo rimasti immediatamente inchiodati al divano. Ed io ho visto Dio, questa incredibile cosa torreggiante, e sono rimasto toccato": Paul McCartney racconta così al magazine Sunday Times Culture la sua esperienza con la dimetiltriptammina.Dio, prosegue, era "enorme", come "un muro di cui non riuscivo a vedere la cima, ed io ero in fondo... ...

I figli di John Lennon e Paul McCartney oggi sono la copia identica dei loro padri-leggenda : ... non prevede zoom tattico sui volti sorridenti con unica luce quella del sole, bensì un primo piano di due ragazzi che risultano al mondo intero incredibilmente familiari. Un'immagine che sembra ...

Beatles - i figli di John Lennon e Paul McCartney si fanno un selfie insieme : ecco lo scatto che fa impazzire i fan : Sean Ono Lennon e James McCartney insieme. A 50 anni dallo scioglimento dei Beatles (e quasi 40 anni dopo la morte di John) i figli dei due membri del gruppo si sono scattati un selfie insieme. La foto, pubblicata su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i fan. Come didascalia c’è solo “peekaboo“, l’espressione inglese che sta per “cucù”. Nell’immagine si vede Sean Lennon, 42 anni, unico figlio di ...

I figli di John Lennon e Paul McCartney in un selfie sulle orme dei genitori : I rapporti tra John Lennon e Paul McCartney, come tutti sanno, sono stati un susseguirsi di alti e bassi. Ma quasi 50 anni dopo lo scioglimento dei Beatles (e quasi 40 anni dopo la morte di Lennon), c’è una foto che fa impazzire i fan del gruppo più famoso di tutti i tempi. È stata condivisa sul profilo Instagram di Sean Lennon, 42 anni, unico figlio di John e Yoko Ono. Lui è ritratto sulla sinistra e al suo fianco c’è James ...

Paul McCartney torna sulle strisce ad Abbey Road 49 anni dopo la famosa passeggiata dei Beatles : Quarantanove anni dopo la famosa passeggiata dei Beatles, avvenuta l’8 agosto 1969, Paul McCartney è tornato ad Abbey Road ed ha riattraversato la strada, mandando in delirio i fan. Il cantante era agli Abbey Road Studios di Londra per un evento promozionale legato al suo nuovo album “Egypt Station,” in uscita il prossimo 7 settembre. L'articolo Paul McCartney torna sulle strisce ad Abbey Road 49 anni dopo la famosa ...

Paul McCartney (ri)attraversa le strisce di Abbey Road. Ma è polemica sui piedi : Da solo, sulle strisce pedonali che, insieme agli studi omonimi, sono passate alla storia. Paul McCartney ha riattraversato Abbey Road senza alcun Beatles alle spalle. Solo, con un camicia bianca e la giacca buttata distrattamente sulla spalla destra, Macca ha lasciato che i propri fan immortalassero il momento, salutando telecamere e smartphone con smorfie e sorrisi. https://www.instagram.com/p/BlkvFK3ATBr/?utm_source=ig_embed LEGGI ...

Paul McCartney torna sulle strisce di Abbey Road. Ma stavolta non è scalzo : Chi l'avrebbe mai detto? A volte si ritorna sul luogo del 'delitto'. Paul McCartney lo ha fatto in gran segreto scatenando, però, la curiosità dei fan che lo hanno visto apparire improvvisamente sulle ...