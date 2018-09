Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix | ottimo quinto posto di Grassl nella tappa di

sportfair

(Di domenica 2 settembre 2018) Il talento azzurro chiudetop five e completa due settimane estremamente positive. Diciannovesima Naki Gutmann, decimi Campanini-Riva Un’altra prestazione solida, un altroe piazzamento. Dopo il 3°primadi Bratislava, Danielcentra la quinta posizione anche a Linz, in Austria, nel secondo appuntamento stagionale di. Il giovane talento classe 2002 della Young Goose Academy Egna si piazza alin entrambi i segmenti di gara e chiude con 191.38 punti complessivi, non brillante come una settimana fa in Slovacchia ma comunque autore di due buonissime esibizioni. I risultati raggiunti nelle prime due uscite di questa stagione sono infatti le migliori di sempre perda quando prende parte al circuito internazionale di categoria e confermano i progressi continui dell’azzurro allenato da Lorenzo Magri. Dopo ...