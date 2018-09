PASTORE TOCCA ARIANA GRANDE Foto | il gesto indiscreto mette in imbarazzo la Chiesa

Il PASTORE TOCCA il seno di Ariana Grande ai funerali di Aretha Franklin : costretto a scusarsi : Il pastore tocca il seno di Ariana Grande ai funerali di Aretha Franklin: costretto a scusarsi Il pastore che ha officiato i funerali di Aretha Franklin, a Detroit, è stato costretto a scusarsi per aver toccato il seno di Ariana Grande Le immagini mostrano Charles Ellis – questo il nome del pastore – che stringe la cantante in un abbraccio, subito dopo la sua esibizione. Ma la mano destra del pedricatore tocca più volte la star proprio ...

